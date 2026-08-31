Ο Βρετανός σχεδιαστής μόδας, Τζον Γκαλιάνο, ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, πως αποσύρεται από μια έκθεση που ήταν αφιερωμένη στο έργο του και είχε προγραμματιστεί για τον επόμενο χρόνο στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Met) της Νέας Υόρκης, μετά τις επικρίσεις δωρητών και πολιτικών αξιωματούχων σχετικά με παλαιότερες αντισημιτικές δηλώσεις του.

«Έπειτα από ώριμη σκέψη και αφού συζήτησα με όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται, αποφάσισα, με μεγάλη θλίψη, πως θα ήταν προτιμότερο η έκθεση να μην πραγματοποιηθεί προς το παρόν», έγραψε ο δημιουργός, ηλικίας 65 ετών, στον λογαριασμό του στο Instagram. «Συνεχίζω να αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τον πόνο που προκάλεσαν οι δηλώσεις μου κατά το παρελθόν και ιδίως για το κακό που προκάλεσα στις εβραϊκές και ασιατικές κοινότητες και μετανιώνω για αυτό», συμπλήρωσε.

Η ανάρτηση του σχεδιαστή μόδας:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη John Galliano (@jgalliano)

«Έπειτα από εκτενείς συζητήσεις, στηρίζω την απόφαση να μην δοθεί συνέχεια στο σχέδιο» είπε ο Άντριου Μπόλτον, επικεφαλής έφορος του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Met, επισημαίνοντας πως έχει επίγνωση «του πόνου και των ανησυχιών που προκάλεσε αυτή η έκθεση».

Η Άννα Γουίντορ, κεντρικό πρόσωπο της μόδας και διοικήτρια του Met, από το φιλικό περιβάλλον του σχεδιαστή, χαιρέτισε μια απόφαση «πολύ θαρραλέα, που μαρτυρά το είδος του ανθρώπου που είναι».

Καλλιτεχνικός διευθυντής του Christian Dior από το 1996 έως το 2011, ο Τζον Γκαλιάνο, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πλέον ιδιοφυείς δημιουργούς μόδας της γενιάς του, είδε την καριέρα του να καταρρέει αφού διατύπωσε αντισημιτικές ύβρεις εναντίον των πελατών ενός παριζιάνικου μπαρ. Είχε καταδικαστεί για αυτές τις δηλώσεις από γαλλικό δικαστήριο. Έπειτα από μια θεραπεία αποτοξίνωσης και προσωπική δουλεία που έκανε με θρησκευτικούς εκπροσώπους και αξιωματούχους της εβραϊκής κοινότητας, ο Γκαλιάνο βρήκε καταφύγιο στον χαμηλών τόνων αλλά επιδραστικό οίκο Maison Margiela, με την ιδιότητα του καλλιτεχνικού διευθυντή, για δέκα χρόνια, έως το 2024.

Στη δήλωσή του στο Instagram, εξέφρασε τη «βαθύτερη ευγνωμοσύνη του σε όλους εκείνους που τον καθοδήγησαν, στήριξαν και συνόδευσαν κατά τη διάρκεια αυτών των δεκαπέντε ετών νηφαλιότητας και αποκατάστασης μετά τον αλκοολισμό και τον εθισμό».

Η έκθεση που ήταν αφιερωμένη στο έργο του επρόκειτο να διαρκέσει εννέα μήνες, από τον Μάιο του 2027, στους κόλπους του Ινστιτούτου Κοστουμιού, υπό τη χρηματοδότηση σε μεγάλο μέρος του ετήσιου γκαλά του Met, του φημισμένου, διεθνούς ραντεβού μόδας στη Νέα Υόρκη. Εκπρόσωποι της εβραϊκής κοινότητας, πολιτικοί και αξιωματούχοι του μουσείου είχαν κρίνει αυτήν την αναδρομική έκθεση άκρως άκαιρη.

«Σε μια χρονική περίοδο όπου ο αντισημιτισμός μαίνεται στην πόλη μας, πιστεύω πως να τιμηθεί ο Τζον Γκαλιάνο είναι ένα μεγάλο σφάλμα», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Υόρκης, η Δημοκρατική Τζούλι Μένιν.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ και AFP