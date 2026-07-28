Σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον γνωστό Ελληνοαυστραλό τραγουδιστή Τζων Τίκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 79 ετών.

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή την Παρασκευή 24 Ιουλίου οι κόρες του, Angela και Annita, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, συνοδευόμενη από μια φωτογραφία του. Ξεκινώντας με τον διάσημο στίχο του Φρανκ Σινάτρα, έγραψαν:

«”I did it my way…” Ο αγαπημένος μας πατέρας έτσι έζησε τη ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από αυτήν σήμερα. Η αγάπη σας και ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδιναν δύναμη και κουράγιο. Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι. Η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους. Σ’ αγαπάμε για πάντα. Οι κόρες σου, Angela και Annita».

Με μεταγενέστερη, ξεχωριστή ανάρτησή τους στο ίδιο προφίλ, οι κόρες του ενημέρωσαν για τις λεπτομέρειες της τελετής, αναφέροντας πως η εξόδιος ακολουθία θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα, στις 12:00 το μεσημέρι. Παράλληλα, εξέφρασαν τη βαθιά τους συγκίνηση και απηύθυναν ανοιχτή πρόσκληση σε όσους επιθυμούν να παρευρεθούν, σημειώνοντας πως η παρουσία φίλων, συνεργατών και ανθρώπων που τον αγάπησαν θα αποτελέσει μεγάλη τιμή για την οικογένεια.