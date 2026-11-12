Το «Τζόνι Μπλε» του Γιωργή Τσουρή αναδείχθηκε ο μεγάλος πρωταγωνιστής της 28ης απονομής των Θεατρικών Βραβείων Κοινού 2026 του «Αθηνοράματος». Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνέπεσε με τη συμπλήρωση μισού αιώνα από την πρώτη κυκλοφορία του περιοδικού.

Η παραγωγή, η οποία συνεχίζεται στη σκηνή του θεάτρου Άνεσις, απέσπασε συνολικά πέντε βραβεία, μεταξύ των οποίων την κορυφαία διάκριση για την καλύτερη παράσταση. Στις επιτυχίες της συγκαταλέγονται επίσης το βραβείο σκηνοθεσίας, αλλά και η βράβευση του Ιωσήφ Ιωσηφίδη για τη συμμετοχή του στον δεύτερο ανδρικό ρόλο.

Ξεχωριστή θέση στη φετινή απονομή είχε και ο «Οιδίποδας» του Ρόμπερτ Άικ, καθώς οι πρωταγωνιστές του, Νίκος Κουρής και Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, απέσπασαν τις κορυφαίες διακρίσεις στις κατηγορίες ερμηνείας. Παράλληλα, ανάμεσα στις παραστάσεις που ξεχώρισαν βρέθηκε και το «Cleansed», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά.

Η φετινή τελετή σηματοδότησε, επίσης, μια νέα προσθήκη στον θεσμό, με την καθιέρωση βραβείου για την καλύτερη παιδική παράσταση. Η πρώτη αυτή διάκριση δόθηκε στον «Ραφτάκο των Λέξεων». Την ίδια βραδιά, η Ξένια Καλογεροπούλου και ο Σταμάτης Κραουνάκης έλαβαν τιμητικά βραβεία, ως αναγνώριση της σημαντικής διαδρομής και της συνολικής συμβολής τους στον χώρο του πολιτισμού.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης βρέθηκε στο τιμόνι της παρουσίασης, σε μια εκδήλωση που σκηνοθέτησε ο Γρηγόρης Καραντινάκης, με τη μουσική επιμέλεια να υπογράφει ο Θοδωρής Οικονόμου.

Αναλυτικά όλοι οι νικητές των Θεατρικών Βραβείων Κοινού 2026

Καλύτερη παράσταση

1. «Τζόνι Μπλε»

2. «Οιδίποδας»

3. «Cleansed»

Σκηνοθεσία

1. Γιωργής Τσουρής – «Τζόνι Μπλε»

2. Δημήτρης Καραντζάς – «Cleansed»

3. Στάθης Λιβαθινός – «Το Τρίτο Στεφάνι»

Ανδρικός ρόλος

1. Νίκος Κουρής – «Οιδίποδας»

2. Ιωσήφ Ιωσηφίδης – «Τζόνι Μπλε»

3. Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος – «Η Δίκη»

Γυναικείος ρόλος

1. Καρυοφυλλιά Καραμπέτη – «Οιδίποδας»

2. Μαρία Σαββίδου – «Το Τρίτο Στεφάνι»

3. Μαίρη Μηνά – «Cleansed»

Μουσική

1. Ευανθία Ρεμπούτσικα – «Αλεξάνδρεια»

2. Θοδωρής Οικονόμου – «Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας – το Μιούζικαλ»

3. Φώτης Σιώτας – «Ο Φονιάς, Έγκλημα και Αθώωση»

Σκηνογραφία

1. Μανόλης Παντελιδάκης – «Αλεξάνδρεια»

2. Hildegard Bechtler – «Οιδίποδας»

3. Ζωή Μολυβδά Φαμέλη – «Τζόνι Μπλε»

Ενδυματολογία

1. Αλεξία Θεοδωράκη – «Astoria»

2. Ελένη Μανωλοπούλου – «Το Τρίτο Στεφάνι»

3. Ηλένια Δουλαδίρη – «Η Δίκη»

Σχεδιασμός φωτισμού

1. Στέλλα Κάλτσου – «Astoria»

2. Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου – «Τζόνι Μπλε»

3. Στέφανος Δρουσιώτης – «Η Δίκη»

Σχεδιασμός ήχου

Κώστας Μπώκος – «Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας – το Μιούζικαλ»

Καλύτερη παιδική παράσταση

«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβάρα

Τιμητικά βραβεία συνολικής προσφοράς

– Ξένια Καλογεροπούλου – Για τη σημαντική συμβολή της στην ανάπτυξη και ανανέωση του παιδικού θεάτρου στην Ελλάδα.

– Σταμάτης Κραουνάκης – Για την πολυετή δημιουργική πορεία του στη μουσική και τη συνεισφορά του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.