Σε τελικές συζητήσεις βρίσκεται ο Τζόνι Ντεπ για να πρωταγωνιστήσει στη φιλόδοξη παραγωγή «Ebenezer: A Christmas Carol», μια νέα κινηματογραφική εκδοχή του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς για την Paramount Pictures.

Η υποψήφια για Όσκαρ Άντρεα Ράιζμπορο θα βρίσκεται στο πλευρό του υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τι Γουέστ. Αν η συμφωνία ευοδωθεί, η ταινία, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει από την Paramount στις 13 Νοεμβρίου 2026.

Ο διάσημος ηθοποιός επιστρέφει στον πρώτο μεγάλο κινηματογραφικό του ρόλο στο Χόλιγουντ μετά τη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της πρώην συζύγου του, Άμπερ Χερντ το 2022.

Θα ενσαρκώσει τον εμβληματικό ρόλο του τσιγκούνη Εμπενέζερ Σκρουτζ στο Λονδίνο του 19ου αιώνα, σε σενάριο του Νάθανιελ Χάλπερν. Η παραγωγή, που φημολογείται πως θα έχει μια πιο σκοτεινή προσέγγιση, περιγράφεται ως «μια συναρπαστική ιστορία φαντασμάτων…που ακολουθεί το υπερφυσικό ταξίδι ενός άνδρα για να αντιμετωπίσει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του και να αγωνιστεί για μια δεύτερη ευκαιρία».

Η Έμα Γουότς θα είναι στη παραγωγή, ενώ οι Στίβεν Ντόιτερς και Τζέισον Φόρμαν οι εκτελεστικοί παραγωγοί.

Η διαχρονική ιστορία του Τσαρλς Ντίκενς έχει ζωντανέψει στην οθόνη με αξιοσημείωτες ερμηνείες που άφησαν εποχή όπως του Άλασταιρ Σιμ το 1951, του Μπιλ Μάρεϊ το 1988, του Μάικλ Κέιν το 1992 και του Τζιμ Κάρεϊ το 2009.

Σύμφωνα με το Variety, ο σκηνοθέτης του «Nosferatu» Ρόμπερτ Έγκερς, αναπτύσσει επίσης τη δική του εκδοχή για το κλασικό έργο με την υποστήριξη της Warner Bros., και με πρωταγωνιστή τον Γουίλεμ Νταφόε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 7 Νοεμβρίου, αναμένεται η πρεμιέρα της δεύτερης σκηνοθετικής απόπειρας του Ντεπ, «Modì, Three Days on the Wing of Madness», με πρωταγωνιστές τους Ρικάρντο Σκαρμάτσιο, Στίβεν Γκράχαμ και Αλ Πατσίνο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Επιμέλεια: Σ.Κ.