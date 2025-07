Οι εργασίες ανέγερσης του Μουσείου Αφηγηματικής Τέχνης Λούκας άρχισαν το 2018 και τώρα στο Comic Con στο Σαν Ντιέγκο παρουσιάστηκαν οι πρώτες εικόνες του προτού ανοίξουν οι φουτουριστικές του πόρτες το 2026. Με μια προσωπική συλλογή από το αρχείο τέχνης του Τζορτζ Λούκας, στο Μουσείο πρόκειται να εκτεθούν έργα των Νόρμαν Ρόκγουελ, Φρίντα Κάλο, Τζέσι Γουίλκοξ Σμιθ και άλλων.

Σε συζήτηση που συντόνισε η Queen Latifah συμμετείχαν ο Τζορτζ Λούκας, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός ταινιών, επιχειρηματίας και ιδρυτής της εταιρείας Lucasfilm, ο σκηνοθέτης Γκιγέρμο ντελ Τόρο και ο αντιπρόεδρος της Lucasfilm, Νταγκ Σιανγκ και έγινε αναφορά στην πορεία δημιουργίας του Μουσείου.

Το 2016, το Μουσείο επρόκειτο αρχικά να ανεγερθεί στο Σικάγο, κοντά στη λίμνη Μίσιγκαν. Αφού μια οργάνωση με έδρα το Σικάγο, με την επωνυμία «Φίλοι των Πάρκων», υπέβαλε αγωγή για την κατασκευή σε ιδιωτική γη, το Μουσείο επέλεξε το Λος Άντζελες ως το επίσημο οικόπεδο κοντά στο Exposition Park.

«Το κάνω αυτό εδώ και 50 χρόνια και μετά μου ήρθε η ιδέα ότι δεν ξέρω τι θα κάνω με όλα τα έργα επειδή αρνούμαι να τα πουλήσω» είπε ο Λούκας στην πρώτη του εμφάνιση στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο. «Η τέχνη έχει να κάνει περισσότερο με μια συναισθηματική σύνδεση. Όχι με το πόσο κόστισε ή ποιος διάσημος τη δημιούργησε. Αν έχεις μια συναισθηματική σύνδεση, τότε είναι τέχνη. Έχω συνεργαστεί με εκατοντάδες εικονογράφους στη ζωή μου και όλοι είναι εξαιρετικοί, αλλά δεν αναγνωρίζονται για τίποτα. Αυτό το Μουσείο είναι ένας ναός για τους ανθρώπους» υπογράμμισε, σύμφωνα με το Variety.

Η ιστορία της Lucas Film στο San Diego Comic-Con μετράει πάνω από 50 χρόνια, καθώς για την πρώτη ταινία «Star Wars» φιλοξενήθηκε συζήτηση κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του 1976.

Οι θαυμαστές που παρακολούθησαν την εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να δουν φωτογραφίες από το «A New Hope», όπου οι δημουργοί κόμικ και συγγραφείς Ρόι Τόμας και Χάουρντ Σάικιν συζήτησαν για τις δημιουργίες από το «Star Wars».

«Αυτό το είδος τέχνης που παρουσιάζεται διακρίνεται λόγω της επιστημονικής φαντασίας. Η επιστημονική φαντασία είναι ένας μύθος, αλλά εμείς την έχουμε κάνει πραγματικότητα» αποκάλυψε ο Λούκας για τα έργα επιστημονικής φαντασίας που πρόκειται να εκτεθούν στο Μουσείο. «Οι άνθρωποι την έκαναν πραγματικότητα λόγω των βιβλίων επιστημονικής φαντασίας και της τέχνης που κάνει τους ανθρώπους να λένε: “Ω, θα μπορούσαμε να πάμε στο Φεγγάρι” και μόλις αυτή η ιδέα υλοποιηθεί, τότε πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε».

George Lucas talks about what he thinks art means:

“I think it’s more about a connection with the work, not how much it costs or what celebrity did it, it’s more a personal thing… if you have an emotional connection to something, that’s art”#SDCC pic.twitter.com/72vrMLG55T

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 27, 2025