Μια άγνωστη μέχρι σήμερα κινηματογραφική καταγραφή της θρυλικής περιοδείας «Faith» του Τζορτζ Μάικλ πρόκειται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες αργότερα φέτος, συνοδευόμενη από ένα άλμπουμ με ακυκλοφόρητες ζωντανές εκτελέσεις.

Η ταινία «George Michael: The Faith Tour» περιλαμβάνει πλάνα από μια μαγνητοσκόπηση με 14 κάμερες σε φιλμ 35mm, η οποία κατέγραψε την εμφάνιση του 24χρονου τότε ποπ σταρ στο διάσημο Palais Omnisports de Paris-Bercy κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας το 1988.

Σε δελτίο τύπου, το έργο χαρακτηρίζεται ως ένα εξαιρετικό δείγμα αρχειακής κινηματογράφησης, προσφέροντας μια διεισδυτική ματιά στην καλλιτεχνική αρτιότητα και τη δημιουργική φιλοδοξία του τραγουδιστή.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφουν οι Άντι Μόραχαν και Ντέιβιντ Όστιν, στενοί συνεργάτες του σταρ, σε παραγωγή της George Michael Entertainment και της Mercury Studios. Η ημερομηνία κυκλοφορίας και οι λεπτομέρειες διανομής δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Η ταινία θα προβληθεί παράλληλα με ένα νέο φιλμ μικρού μήκους της φωτογράφου και κόρης του θρυλικού «σκαθαριού» Μαίρης ΜακΚάρτνεϊ, το οποίο περιλαμβάνει ηχητικό υλικό από μια άγνωστη συνέντευξη του τραγουδιστή, καθώς και πλάνα από τα παρασκήνια του εμβληματικού βίντεο κλιπ «Faith», τραβηγμένα από τον Αμερικανό φωτογράφο Χερμπ Ριτς.

Παράλληλα, ένα ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ 18 τραγουδιών με τίτλο «The Faith Tour» θα πλαισιώσει την ταινία, περιλαμβάνοντας σπάνιες ηχογραφήσεις των Wham! αλλά και σόλο υλικό του Μάικλ.

Όπως αναφέρει ο Guardian το άλμπουμ «Faith» θεωρείται ένας από τους δίσκους που καθόρισαν την ποπ των 80s, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια παγκοσμίως, τέσσερα No.1 singles στις ΗΠΑ (Faith, Father Figure, One More Try, Monkey) και Βραβείο Grammy για το «’Αλμπουμ της Χρονιάς».

Τέλος, εντός του μήνα, ο εκδοτικός οίκος Rizzoli κυκλοφορεί το «Celebrating George: Three Decades of George Michael through the Lens», ένα πολυτελές λεύκωμα με πολλές αδημοσίευτες φωτογραφίες από ολόκληρη την καριέρα του σταρ o οποίος έφυγε από τη ζωή το 2016 σε ηλικία 53 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ