Η Αγγλίδα τραγουδίστρια και στιχουργός Τζόρτζα Σμιθ είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που διακρίθηκαν στην τελετή απονομής των Ανεξάρτητων Μουσικών Βραβείων (Independent Music Awards) για το τραγούδι της «The Way I Love You».

Παραλαμβάνοντας το βραβείο στον χώρο Roundhouse του Λονδίνου, η Σμιθ αναφέρθηκε στη «συγκλονιστική» μουσική της πορεία και αφιέρωσε λίγο χρόνο για να αναγνωρίσει τα επιτεύγματα άλλων καλλιτεχνών, σύμφωνα με το BBC.

«Όλοι θα πρέπει να νιώθουν μεγάλη περηφάνια» δήλωσε η τραγουδίστρια από το Γουόλσολ και ειδικά όσοι «κάνουν τα πάντα ανεξάρτητα».

Η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων τιμά καλλιτέχνες που δεν ανήκουν σε μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, καθώς και μικρές δισκογραφικές.

Η Σμιθ ήταν εμφανώς ενθουσιασμένη καθώς παραλάμβανε το βραβείο της στη σκηνή, ενώ παράλληλα ενθάρρυνε το κοινό να χειροκροτήσει τους υπόλοιπους υποψήφιους και νικητές.

«Είμαι απλώς πολύ ευγνώμων» είπε στο κοινό.

Το «Sexistential», της Σουηδής τραγουδοποιού Robyn, ανακηρύχθηκε Καλύτερο Ανεξάρτητο Άλμπουμ στην τελετή, κατά την οποία τιμήθηκε επίσης η Πολίν Μπλακ -εμβληματική μορφή του είδους 2-Tone – με το βραβείο για την εξαιρετική της προσφορά στη μουσική.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ