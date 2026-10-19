Από τις εφηβικές του εξορμήσεις στην underground πανκ σκηνή του Λος Άντζελες μέχρι το Χόλιγουντ, ο Τζος Μπρόλιν δεν ξεχνά τα πρώτα του μουσικά βήματα. Ο Αμερικανός ηθοποιός επιστρέφει σε μια καθοριστική περίοδο της ζωής του, ετοιμάζοντας ένα ντοκιμαντέρ για τους Cito Vice Squad, το εφηβικό πανκ συγκρότημα στο οποίο έπαιζε ντραμς και από το οποίο προέκυψαν αργότερα οι Rich Kids On LSD, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της αμερικανικής hardcore punk σκηνής.

Σε συνέντευξή του στο NME, ο Μπρόλιν ανατρέχει στα χρόνια που πέρασε στην πανκ σκηνή του Λος Άντζελες, θυμίζοντας τις νυχτερινές αποδράσεις από το σπίτι του για να παρακολουθήσει συναυλίες σε ιστορικά στέκια της τοπικής σκηνής. Ανάμεσά τους ήταν το θρυλικό «Godzilla’s», το οποίο παρομοιάζει με το εμβληματικό CBGB της Νέας Υόρκης.

«Βλέπαμε εκπληκτικά συγκροτήματα, όπως οι Beer Guts, οι Circle Jerks και οι Black Flag» δήλωσε, προσθέτοντας ότι στη σκηνή συμμετείχαν επίσης οι Dead Kennedys και οι Wasted Youth.

Αναφερόμενος στην περίοδο που συμμετείχε στους Cito Vice Squad, το συγκρότημα που δημιούργησε μαζί με τον «κολλητό» του, Τζέισον Σίαρς, σημείωσε: «Αντλούσαμε πολύ έμπνευση από τους Sex Pistols. Ήταν, μάλλον, το συγκρότημα που έδωσε το έναυσμα για όλα». Ο Σίαρς και ένα άλλο μέλος των Cito Vice Squad, ο Ρίτσαρντ «Μπόμερ» Μαντζούλο, προχώρησαν αργότερα στη δημιουργία του hardcore skatepunk συγκροτήματος Rich Kids On LSD.

«Ήμουν σε μια πολύ κακή, “garage” εκδοχή [των Rich Kids On LSD] που λεγόταν Cito Vice Squad» ανέφερε ο Μπρόλιν, χαρακτηρίζοντας το όνομα του συγκροτήματος «εντελώς χαζό».

«Εγώ έπαιζα ντραμς, αλλά δεν ήμουν καλός ντράμερ. Κι ύστερα ήρθε ο Μπόμερ. Ήταν ένας εκπληκτικός, πραγματικά εκπληκτικός μουσικός. Αυτοδίδακτος, μπορούσε να παίξει μπάσο, κιθάρα, ντραμς και πιάνο. Αργότερα ασχολήθηκε και με τη σύνθεση. Ήταν απίστευτο» εξήγησε. «Η ιδέα να είσαι σε ένα συγκρότημα είναι πάντα υπέροχη. Βλέπεις πολλούς ηθοποιούς να προσπαθούν να διατηρήσουν αυτή την παράλληλη ενασχόληση. Και το καταλαβαίνω. Δεν ταιριάζει σε όλους, αλλά το καταλαβαίνω» τόνισε.

«Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε ένα ντοκιμαντέρ για αυτούς τους τύπους και συζητάμε με τη δημιουργό ταινιών Έιμι Μπεργκ για την πανκ σκηνή του Λος Άντζελες» πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ