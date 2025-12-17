Η Τζούντι Ντεντς εκπλήρωσε το «όνειρό» της να μοιραστεί τη σκηνή με τον Μικ Τζάγκερ χάρη σε μια απροσδόκητη εμφάνιση του θρύλου της ροκ κατά τη διάρκεια παράστασης.

Η Αγγλίδα ηθοποιός εμφανίστηκε μαζί με τον παρουσιαστή Γκάιλς Μπράντρεθ στο Θέατρο Σόντχαϊμ για την παράσταση υπό μορφή συζήτησης με θέμα «Τι είναι το θεατρικό έργο; Ποιος είναι ο ρόλος;».

Ο παρουσιαστής, ο οποίος προγραμμάτισε να ανέβει στη σκηνή ο τραγουδιστής των Rolling Stones, είπε ότι «ήταν απόλυτη έκπληξη» για την Ντέιμ Τζούντι, η οποία φορούσε μπλούζα που έγραφε «Ροκ εν Ρολ».

Ο αρχηγός των Rolling Stones μίλησε για την καριέρα της Τζούντι Ντεντς.

«Εργάζομαι στο θέατρο εδώ και σχεδόν 60 χρόνια και δεν έχω ξαναζήσει στιγμή σαν κι αυτή» ανέφερε ο Γκάιλς Μπράντρεθ.

«Ως έκπληξη, κάλεσα τον Σερ Μικ Τζάγκερ στη σκηνή στο τέλος της παράστασής μας. Είναι ένας εορτασμός της καριέρας της και κάνουμε την παράσταση μαζί κατά διαστήματα εδώ και εννέα χρόνια» εξήγησε.

«Από τον Λόρενς Ολίβιε μέχρι τον Τζόνι Ντεπ, από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο μέχρι τον Κλιντ Ίστγουντ, έχει συνεργαστεί με όλους τους. Αλλά μου είπε κάποτε ότι το όνειρό της ήταν να μοιραστεί τη σκηνή με τον Μικ Τζάγκερ. Δεν είχαν συναντηθεί ποτέ πριν. Μερικές φορές τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα» υπογράμμισε.

Ο Μπράντρεθ κράτησε το μυστικό κρυμμένο. «Η εμφάνισή του Μικ Τζάγκερ ήταν απόλυτη έκπληξη. Είπα μόνο σε ένα άτομο στο θέατρο ότι θα ερχόταν. Όταν επικοινώνησα μαζί του νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και του είπα ότι ήταν ένα όνειρο της Τζούντι, είπε αμέσως “Θα είμαι εκεί!”».

«Η ανταπόκριση του κοινού όταν εμφανίστηκε ο Μικ ήταν κάτι το οποίο δεν έχω ζήσει εδώ και 60 χρόνια στο θέατρο» πρόσθεσε ο Μπράντρεθ.

«Ο Μικ Τζάγκερ μίλησε για την καριέρα και την καλλιτεχνική ποιότητα της Τζούντι. Ανταπέδωσε το κομπλιμέντο απαγγέλλοντάς του ένα ερωτικό ποίημα του 17ου αιώνα – Ο Χωρισμός του Μάικλ Ντρέιτον» συμπλήρωσε ο Γκάιλς Μπράντρεθ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gyles Brandreth (@gylesbrandreth)

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ