Μετά την εξαιρετική επιτυχία της περσινής χρονιάς και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, η παράσταση «Ulrike – γράμματα από τη νεκρή πτέρυγα» βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ, επιστρέφει!

Πριν τον 2ο κύκλο παρουσίασής της στην Αθήνα και το «Θέατρο Φούρνος» (Ιανουάριος 2027), η παράσταση θα περιοδεύσει ανά την Ελλάδα, ενώ αξίζει να σημειωθεί, πως την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου θα ταξιδέψει, εκτός συνόρων, στο Διεθνές Φεστιβάλ “Jassad – femmes metteuses en scène”, (“Jassad -Γυναίκες σκηνοθέτριες”), στο Μαρόκο (Ραμπάτ).

Μία ηθοποιός και μια βιολίστρια επί σκηνής θα μας μεταφέρουν μέσα από τις επιστολές τους, οι οποίες μεταφράζονται για πρώτη φορά στα ελληνικά, στον αγωνιώδη κόσμο της Ουλρίκε Μάινχοφ κατά την περίοδο της φυλάκισής της (1972-1976).

Η Μάινχοφ, που υπήρξε μία από τις πιο επιδραστικές ριζοσπαστικές φωνές της μεταπολεμικής Γερμανίας, μεταπήδησε από τη μαχητική δημοσιογραφία στην ένοπλη δράση με τη RAF, καταλήγοντας στις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Εκεί, μέσα σε καθεστώς απόλυτης αισθητηριακής απομόνωσης, η γραφή έγινε το τελευταίο οχυρό επικοινωνίας της.

Καλλιτεχνικό σημείωμα:

Η παράσταση «Ulrike – γράμματα από τη νεκρή πτέρυγα», με μία ηθοποιό και μία βιολίστρια επί σκηνής, στηρίζεται στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ κατά την περίοδο της φυλάκισής της (1972-76) ως τη δολοφονία της, οι οποίες μεταφράζονται για πρώτη φορά στα ελληνικά. Στο διάστημα αυτό η Μάινχοφ μοίραζε τη ζωή της μεταξύ λευκού κελιού και απομόνωσης.

Οι επιστολές της είναι κάτι πολύ περισσότερο από πολιτικά ντοκουμέντα ή από προσωπικές εξομολογήσεις ενός ανθρώπου που ασφυκτιά στην κατάσταση του εγκλεισμού. Αποτελούν έναν χορό θανάτου μεταξύ λέξεων και συναισθημάτων, μεταξύ ελπίδας και απελπισίας, μεταξύ οργής και απόγνωσης. Οι λέξεις παλεύουν να διασώσουν κάτι από την ανθρωπινότητα της ανυπότακτης επαναστάτριας, οι σκέψεις πίσω από τις λέξεις αντιστέκονται στον θάνατο των αισθήσεων, στην αλλοίωση της μνήμης, στο μακέλεμα του σώματος από την πλήρη απομόνωση. Οι ανάσες που γεννούν τις λέξεις είναι σπασμωδικές, ανήσυχες, διακεκομμένες. Η Μάινχοφ σχοινοβατεί στα όρια μεταξύ λογικής και τρέλας, μεταξύ παραληρήματος και συνειδητής αντίστασης στον εγκλεισμό• ενώ καταρρέει ψυχολογικά οι φθόγγοι που αποθέτει στο χαρτί λειτουργούν σαν την ύστατη σανίδα σωτηρίας. Αρνείται να μετατραπεί σε ανθρωποπείραμα, κάθε της κύτταρο πολεμάει να αντέξει τη φθορά της φυλάκισης. Το σώμα της είναι πεδίο ατέλειωτων καταστροφών, ωστόσο, η θέλησή της να αντέξει αποτελεί το ύστατο οδόφραγμα απέναντι στον όλεθρο. Αυτός είναι ο κόσμος της παράστασής μας. Πρόκειται για μια προσπάθεια καταβύθισης στα άδυτα του ψυχισμού ενός οριακού προσώπου που παλεύει μέσα στην κόλαση.

Συντελεστές:

Δημιουργική ομάδα/Μετάφραση: Φανή Βοβώνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάββας Στρούμπος.

Πρωτότυπη μουσική/μουσική δραματουργία: Φανή Βοβώνη

Σκηνική εγκατάσταση/κοστούμια: Κατερίνα Σωτηρίου

Κατασκευή σκηνικού: Απόστολος Ζερδεβάς

Φωτογραφίες: Αντωνία Κάντα

Tρέιλερ: Στέφανος Κοσμίδης/ΟΡΚΗ

Σχεδιασμός αφίσας: Γεωργία Σιδέρη

Επικοινωνία: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας

Οργάνωση παραγωγής: Ομάδα Άλας

Επί σκηνής: Ηθοποιός – Ναταλία Γεωργοσοπούλου & Βιολίστρια – Φανή Βοβώνη, Ρεζάρτα Κρούγια (σε διπλή διανομή).

Δείτε το τρέιλερ:

Αναλυτικά το Πρόγραμμα της Περιοδείας

Οκτώβριος

– Ημερομηνία: Παρασκευή 16 και Σάββατο 17/10 στις 21.30 – Πάτρα

Τοποθεσία: Θέατρο Act, Σκάλες, Γεροκωστοπούλου 65

Πληροφορίες-Κρατήσεις: Τηλ.: 2610272037, 6947656041

Τιμές εισιτηρίων: 15€ γενική είσοδος, 10€ φοιτητές, άνεργοι ΟΑΕΔ, ΑμΕΑ & συνοδός ΑμΕΑ, άνω των 65. Ισχύουν εκπτώσεις σε ομαδικές κρατήσεις άνω των 7 ατόμων.

Ηλεκτρονική Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ulrike-grammata-apo-ti-nekri-pteryga-patra/

– Ημερομηνία: Κυριακή 18/10, στις 20.00 – Ναύπακτος

Τοποθεσία: Τεχνουργείον Πολυχώρος Τέχνης, 1ο χλμ. Εθν. Οδού Ναυπάκτου – Ιτέας

Πληροφορίες-Κρατήσεις: Τηλ.: 6945971360, 6947656041

Τιμές εισιτηρίων: 13€ γενική είσοδος, 10€ φοιτητές, άνεργοι ΟΑΕΔ, ΑμΕΑ & συνοδός ΑμΕΑ, άνω των 65. Ισχύουν εκπτώσεις σε ομαδικές κρατήσεις άνω των 7 ατόμων

Ηλεκτρονική Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ulrike-grammata-apo-ti-nekri-pteryganaupaktos/

– Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Οκτωβρίου – Μαρόκο

Τοποθεσία: Διεθνές Φεστιβάλ “Jassad- femmes metteuses en scène”, Ραμπάτ Πληροφορίες: https://www.festivaljassad.com/

Νοέμβριος

– Ημερομηνία: Παρασκευή 20 και Σάββατο 21 Νοεμβρίου στις 21.00 – Ιωάννινα

Τοποθεσία: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων, Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα, Παπαδοπούλου 11

Πληροφορίες-Κρατήσεις: Τηλ.: 6947656041

Τιμές εισιτηρίων: 15€ γενική είσοδος, 10€ φοιτητές, άνεργοι ΟΑΕΔ, ΑμΕΑ & συνοδός ΑμΕΑ, άνω των 65. Ισχύουν εκπτώσεις σε ομαδικές κρατήσεις άνω των 7 ατόμων.

Ηλεκτρονική Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ulrike-grammata-apo-ti-nekri-pteryga-ioannina/

– Ημερομηνία: Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 20.00 – Ηγουμενίτσα

Τοποθεσία: Θέατρο Φάος, Κυρά Βασιλικής 19

Πληροφορίες-Κρατήσεις: Τηλ.: 6908456821, 6947656041

Τιμές εισιτηρίων: 15€ γενική είσοδος, 10€ φοιτητές, άνεργοι ΟΑΕΔ, ΑμΕΑ & συνοδός ΑμΕΑ, άνω των 65. Ισχύουν εκπτώσεις σε ομαδικές κρατήσεις άνω των 7 ατόμων

Ηλεκτρονική Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ulrike-grammata-apo-ti-nekri-pterygaigoumenit/

ΑΘΗΝΑ:

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Θέατρο Φούρνος (Μαυρομιχάλη 168) τον Ιανουάριο του 2027. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Ιανουαρίου.

Παραστάσεις: Σάββατο στις 21.00 και Κυριακή στις 20.00 έως 21 Φεβρουαρίου.

Η προπώληση άνοιξε: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ulrike-grammata-apo-ti-nekri-pteryga-2os-xronos/ και ισχύει προσφορά Early Bird 10€.