Ανταπόκριση: Αναΐς Βάθη

Μία νέα πρωτοβουλία, το United Hellenic Women (club) ξεκίνησε πριν το καλοκαίρι τα πρώτα βήματα του (από τον μη κυβερνητικό οργανισμό A Discovering Network asbl).

Το “UNITED HELLENIC WOMEN” (club) – UHW απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες ελληνικής καταγωγής που ζουν στο εξωτερικό (διασπορά). Γυναίκες επαγγελματίες από διαφορετικούς χώρους (δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) και μη εργαζόμενες, που ενδιαφέρονται για δικτύωση, ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων που άπτονται των δικαιωμάτων των γυναικών, και ενδυνάμωσης των γυναικών. Η UHW επιδιώκει στην αμοιβαία υποστήριξη των γυναικών. Θα οργανώνονται συχνές συναντήσεις γνωριμίας/δικτύωσης/θεματικές (ομιλίες, δικτύωση, story telling, άλλες δράσεις).

Η πρώτη δικτύωση οργανώνεται στις 3 Οκτωβρίου και απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες.

Για συμμετοχή και ενημέρωση των δράσεων συμπληρώστε τη φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda3mBM9fjM6zKzdLsbpsOzYzS0GRI0ADf83RUIpIKCXsY87Q/viewform

Δείτε το βίντεο: