Ο Βαγγέλης Γερμανός με τη μακρόχρονη μουσική του πορεία μαζί με τη Σαλίνα Γαβαλά και τον Γιάννη Ταυλά στην κιθάρα, θα μας παρουσιάσει τα νέα του τραγούδια από το νέο του άλμπουμ «Το ημερολόγιο των κυμάτων», μαζί φυσικά με όλα τα παλιότερα του που αγαπάμε στο Γυάλινο Up Stage, κάθε Παρασκευή από τις 31 Οκτωβρίου.

H παράσταση είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, με αναφορές σε ετερόκλητα μουσικά είδη που ενώνουν Ανατολή και Δύση, ροκ και παράδοση, χαρά και συγκίνηση!

Ο Βαγγέλης Γερμανός, ο τροβαδούρος της εφηβείας μας, ακολουθώντας μια διαδρομή από τα θρυλικά «Μπαράκια» ως τα «Μπλουζάκια» μας πάει «Κρουαζιέρα» σε μια θάλασσα από υπέροχα τραγούδια του, όπως τα «Σε θέλω», «Κηπουρός», «Απόκληρος», «Μπανιέρα», «Η σημαδούρα», «Δραπέτης», «Γόησσα», «Σκλάβος σου για πάντα» και πολλά άλλα!

Η Σαλίνα Γαβαλά, μια από τις πιο δυνατές παρουσίες στον χώρο του έντεχνου τραγουδιού συμπράττει καλλιτεχνικά με τον Βαγγέλη Γερμανό, έχοντας στις αποσκευές της δύο προσωπικά album με τραγούδια που αγαπήθηκαν όπως «Το επόμενο μου δάκρυ» «Μόνο οι γενναίοι» , «Ο άνθρωπος» και το πιο πρόσφατο «Ελα», πολλές συνεργασίες με σημαντικούς τραγουδιστές και δημιουργούς στην Ελλάδα, τις δικές της μουσικοθεατρικές παραστάσεις αυτοβελτίωσης αλλά και τραγούδια που νιώθει σχεδόν δικά της όπως τη «Φαίδρα» του Μίκη Θεοδωράκη που ξεχώρισε μέσα από τις ερμηνείες της στην «Όμορφη πόλη» που ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης αλλά και στο Ηρώδειο.

Ο Γιάννης Ταυλάς που τους συνοδεύει στην κιθάρα είναι συνθέτης, κιθαρίστας και ενορχηστρωτής με σπουδές στη Σύνθεση και την Κλασική Κιθάρα (Άριστα). Έχει γράψει μουσική για συμφωνική ορχήστρα, μουσική δωματίου, κιθάρα, πιάνο και κύκλους τραγουδιών. Η δισκογραφία του περιλαμβάνει τις “Τέσσερις Τριλογίες” (2022), τα “Τραγούδια μίας χρήσης” (2023) με συμμετοχές των Σπύρου Γραμμένου και Φοίβου Δεληβοριά, και τον ορχηστρικό δίσκο “Unfolding Simplicities” (2025). Έχει συνεργαστεί με τους Σταύρο Ξαρχάκο, Μελίνα Ασλανίδου, Μπάμπη Στόκα, Λεωνίδα Μπαλάφα.

INFO

Βαγγέλης Γερμανός – Σαλίνα Γαβαλά

Από Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 21:30 στο Γυάλινο Up Stage

Εισιτήρια από 20 ευρώ

Προπώληση: more.com.

Κρατήσεις: 210 9315600

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη 171 21

Τηλέφωνο: 21 0931 5600