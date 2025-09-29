Σαν βόμβα έσκασε η είδηση πως ο Βασίλης Μπισμπίκης συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ σήμερα (29/9), οδηγείται στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης όπως έγινε γνωστό διανυκτέρευσε στο Αστυνομικό Τμήμα Βορειοανατολικής Αττικής στην Κηφισιά, μετά τη σύλληψή του για φθορές που προκάλεσε σε σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή της Φιλοθέης.

Ειδικότερα ο δημοφιλής καλλιτέχνης φέρεται να προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα σε γειτονιά της Φιλοθέης και στη συνέχεια να εγκατέλειψε το σημείο. Ωστόσο όπως έγινε γνωστό παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το ατύχημα στη Φιλοθέη και τελικά συνελήφθη ενώ θα περάσει σήμερα από τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες της γενιάς του ενώ έχει πρωταγωνιστήσει σε δημοφιλείς δραματικές σειρές, ερμηνεύοντας σημαντικούς ρόλους. Το τηλεοπτικό κοινό τον απόλαυσε μέσα από το ρόλο του Μάνου Βόσκαρη στις Άγριες Μέλισσες όπου σημείωσε μεγάλη επιτυχία και προκάλεσε αίσθηση με την ερμηνεία του. Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης είναι αντισυμβατικό πνεύμα και έχει αποκαλύψει ότι για χρόνια ζούσε στο περιθώριο, ενώ στην προσωπική του ζωή τα τελευταία χρόνια είναι ζευγάρι με τη Δέσποινα Βανδή.

Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο που τον χαρακτηρίζει είναι η μεγάλη του αγάπη για το θέατρο και την υποκριτική.

«Το θέατρο είναι μια πολιτική πράξη. Και ως τέτοια μπορεί να ξεσηκώσει την καρδιά του θεατή, να τον αφυπνίσει. Όταν το πετυχαίνει μια παράσταση δικαιώνεται ο ρόλος της. Κι αυτό το βιώνουμε» είχε δηλώσει, με αφορμή την παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια».

«Όταν ήρθα στην Αθήνα ζορίστηκα, ήμουν άφραγκος και ένας χαρακτήρας των άκρων και των καταχρήσεων και αυτό το κομμάτι της ζωής μου έχει μεγάλη σχέση με τα “Κόκκινα φανάρια” που ετοιμάζουμε, γιατί έζησα μέσα στο περιθώριο. Και μέσα στις μεγάλες ταλαιπωρίες που πέρναγα με μάζευαν κυριολεκτικά οι π@@τ@@@ και οι τρανς και με φρόντιζαν. Ζούσα στην Ομόνοια, σε ένα ξενοδοχείο, και ήμουνα συγκάτοικός τους. Όταν είχε κρύο με βοηθούσαν πάρα πολύ, μου άνοιγαν τα μπουρδέλα και καθόμουνα στις σόμπες με τις τσ@@@@δ@@. Είναι σαν φόρος τιμής σε αυτά τα πρόσωπα η παράσταση, αλλά εμείς εδώ το πάμε ένα βήμα παραπέρα», είχε δηλώσει, με αφορμή την παράσταση «Κόκκινα φανάρια».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό την τηλεοπτική σεζόν 2010 – 2011, μέσα από την επιτυχημένη καθημερινή σειρά του MEGA «Τα μυστικά της Εδέμ», όπου κράτησε τον ρόλο ενός μυστηριώδη γυμναστή, του Λευτέρη Παπαπολίτη.

Τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα

Γεννήθηκε στο Λουτράκι Κορινθίας, όπου και πέρασε τα πρώτα του χρόνια. Ο πατέρας του, Μιχάλης Μπισμπίκης, ήταν γνωστός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Λουτρακίου και της Κορίνθου, ενώ διετέλεσε και προπονητής σε διάφορες ποδοσφαιρικές ομάδες.

Η πρώτη του επαφή με την υποκριτική ήταν η συμμετοχή του σε σχολικές παραστάσεις και σε τοπική θεατρική ομάδα. Αφότου τελείωσε το γυμνάσιο, εργάστηκε περιστασιακά σαν μπάρμαν και σερβιτόρος, ενώ επί τρία χρόνια υπήρξε κρουπιέρης σε καζίνο.

Σε ηλικία 25 ετών εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για να σπουδάσει υποκριτική και το 2006 αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Μαίρης Βογιατζή-Τράγκα.

Οι ρόλοι του σκληρού

Στη συνέχεια ξεκίνησε την πορεία του στο θέατρο παίζοντας στις παραστάσεις Βρωμιά, Λυσιστράτη, Ο καλός στρατιώτης Σβέικ, Σε στενό οικογενειακό κύκλο, Ευμενίδες και άλλα.

Το 2008 έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο με τις σειρές Το δέκα (Alpha) και Ο γητευτής (Ant1). Ακολούθησαν οι σύντομες συμμετοχές του στη σειρά μυστηρίου Σε είδα και στην ερωτική σειρά Αληθινοί έρωτες (Alpha), ενώ παράλληλα πρωταγωνίστησε στις παραστάσεις του ΚΘΒΕ: Λεωφορείο ο πόθος, Ορέστης, Ματωμένος γάμος και Ο τουφεκισμός της Σαλονίκης.

Κατά τη θεατρική σεζόν 2009–2010 έπαιξε στις παραστάσεις Ερωτική αναρχία, Προμηθέας Δεσμώτης και Η Τραβιάτα της Λισαβόνας.

Έγινε ευρύτερα γνωστός κατά την τηλεοπτική σεζόν 2010–2011, από τη συμμετοχή του στη δραματική τηλεοπτική σειρά Τα μυστικά της Εδέμ (Mega), στον ρόλο του Λευτέρη Παπαπολίτη.

Το 2011 έλαβε μέρος στη σπονδυλωτή ταινία Η πόλη των παιδιών, ενώ την επόμενη χρονιά πρωταγωνίστησε στην κοινωνική τηλεοπτική σειρά Είναι στιγμές (Ant1) και έπαιξε στη θεατρική παράσταση Ακρότητες. Το 2014 είχε έναν μικρό ρόλο στην κωμική σειρά Καλές δουλειές (Ant1).

Τo 2014–2015 πρωταγωνίστησε στη δραματική τηλεοπτική σειρά Δικαίωση (Mega) και έλαβε μέρος στα θεατρικά έργα Η τρελή του Σαγιό, Fantastico–Τα δημιουργημένα συμφέροντα, Το τρελό αίμα και Ο χορός του θανάτου. Τη σεζόν 2016–2017 πρωταγωνίστησε στην κοινωνική σειρά Η λέξη που δε λες.

Παράλληλα έπαιξε στις παραστάσεις Καζιμίρ και Καρολίνα, Δεσποινίς Τζούλια —στην οποία ανέλαβε επίσης τη διασκευή και τη σκηνοθεσία— και Θείος Βάνιας. Την ίδια περίοδο ανέλυσε δραματουργικά και σκηνοθέτησε το έργο Άρης. Τη σεζόν 2018–2019 έπαιξε στα έργα Cabaret και Άνθρωποι και ποντίκια — το οποίο και σκηνοθέτησε. Παράλληλα ήταν ο σκηνοθέτης της περιοδείας του Άρη και της θεατρικής παράστασης Πατέρας.

Το 2020 πρωταγωνίστησε στην ταινία Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς και συμπρωταγωνίστησε στο Digger. Επίσης πρωταγωνίστησε στον δεύτερο κύκλο της σειράς Άγριες Μέλισσες (Αnt1), ερμηνεύοντας τον ρόλο του Μάνου Βόσκαρη. Τη σεζόν 2021–2022 πρωταγωνίστησε στην νεανική μεταφυσική περιπέτεια μυστηρίου Κομάντα και δράκοι (Mega).

Ακολούθησε η δραματική σειρά Αυτή η νύχτα μένει (Alpha), όπου υποδύθηκε τον Στρατή Βαρδάρη. Ακόμη πρωταγωνίστησε στον τρίτο κύκλο της δραματικής σειράς Σασμός (Alpha).

Η παράσταση «Οι έμποροι της Βενετίας» παρουσιάστηκε στο θέατρο Cartel τον Μάιο του 2025.

Τη νέα σεζόν 2025–2026 πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκιvα φαvάρια, στον ρόλο του Σπύρου Γιάμαρη (Alpha).

Προσωπική ζωή

Ο δημοφιλής ηθοποιός απέκτησε έναν γιο, τον Μιχάλη (γενν. 2013) από τον γάμο του με την Κωνσταντίνα Μπεκιάρη (2006–2021).

Ο Έρωτας με τη Δέσποινα Βανδή

Το 2021 έγινε γνωστό ότι η Δέσποινα Βανδή είναι ζευγάρι με τον Βασίλη Μπισμπίκη! Το ζευγάρι δε δημοσιοποίησε αμέσως τη σχέση του και για διάστημα απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις. Παρόλο αυτά προφύλαξαν τη σχέση τους και δεν επηρεάστηκε από τον σάλο που προκάλεσε στη showbiz.

«Χαίρομαι πολύ που ήρθε στη ζωή μου ο Βασίλης, τη φώτισε και είμαι ευτυχισμένη κοντά του. Όχι, δεν σκοπεύω να ανοίξω μαγαζί στην Κρήτη. Θέλουμε κάποια στιγμή με τον Βασίλη να φτιάξουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, γιατί είναι ένας τόπος που αγαπάμε», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η γνωστή τραγουδίστρια, μιλώντας στο Κοσμοράδιο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ερωτευμένο ζευγάρι πέρασε όλο το καλοκαίρι μαζί, κάνοντας διακοπές στην αγαπημένη του Κρήτη και ζει κάτω από την ίδια στέγη στη Φιλοθέη Αττικής.