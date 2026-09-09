Σοκ προκάλεσε η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος με τις μεγάλες επιτυχίες και τους αμέτρητους φαν δεν μένει πια εδώ.

Έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία μόλις 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς, βυθίζοντας στο πένθος όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο.

Ο Βασίλης Δήμας συνεργάστηκε με τον αείμνηστο καλλιτέχνη, υπογράφοντας μία από τις τελευταίες επιτυχίες του.

Ο λόγος για το τραγούδι «ΜαΖω ακόμα», που αποτέλεσε ένα μήνυμα του δημοφιλούς καλλιτέχνη το 2023, όταν το είχε κυκλοφορήσει.

Ο γνωστός τραγουδοποιός, μιλώντας αποκλειστικά στη «Ζούγκλα», εξέφρασε την οδύνη του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Έκανε λόγο για μία αγνή ψυχή, για έναν άνθρωπο που τιμούσε τον λόγο του, για έναν καλλιτέχνη με τεράστιες επιτυχίες, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι με το έργο του και τα τραγούδια που αφήνει πίσω του έχει κερδίσει μία θέση στην αθανασία.

Ακούστε όλα όσα δήλωσε στη «Ζούγκλα»:

Το τραγούδι «ΜαΖω ακόμα» που είχε γράψει ο Βασίλης Δήμας στον Γιώργο Μαζωνάκη: