Ο Βασίλης Δήμας, ένας από τους πιο αγαπητούς και επιτυχημένους λαϊκούς καλλιτέχνες της γενιάς του, ετοιμάζεται να χαρίσει μοναδικές μουσικές βραδιές στο κοινό της Αττικής, ξεκινώντας τις καλοκαιρινές του εμφανίσεις από την Κυριακή 7 Ιουνίου στο SeaSide Artemida.

Ο δημοφιλής τραγουδοποιός θα βρίσκεται εκεί κάθε Κυριακή, προσφέροντας ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, δυνατές συγκινήσεις, το οποίο θα είναι γεμάτο από δικές του επιτυχίες, που έχει ερμηνεύσει ο ίδιος, αλλά και άλλες που έχει χαρίσει σε άλλους τραγουδιστές.

Βρισκόμενος στην καλύτερη φάση της καριέρας του, ο Βασίλης Δήμας συνεχίζει να κερδίζει την αγάπη και την υποστήριξη του κοινού, με τις εμφανίσεις του να συγκεντρώνουν πλήθος κόσμου σε κάθε του βήμα.

Η αμεσότητα, η αυθεντικότητα και η ξεχωριστή σκηνική του παρουσία τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο δυναμικούς εκπροσώπους του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού.

Παράλληλα, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ετοιμάζεται για μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία, Βουλγαρία και Γερμανία, όπου θα συναντήσει τους θαυμαστές του.

Πρόσφατα, ο Βασίλης Δήμας κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Έχω Μάθει», μια δυνατή ερωτική πρόταση που κατάφερε να κερδίσει το κοινό από την πρώτη κιόλας στιγμή της κυκλοφορίας της.

Το φετινό καλοκαίρι αναμένεται ιδιαίτερα θερμό για τον Βασίλη Δήμα, με τις εμφανίσεις του στο SeaSide Artemida και τη μεγάλη διεθνή περιοδεία του να αποτελούν μερικούς μόνο από τους σημαντικούς σταθμούς μιας χρονιάς γεμάτης μουσική, επιτυχίες και νέες προκλήσεις.