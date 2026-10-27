Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου θέλησε να ενημερώσει τους θαυμαστές του για την κατάσταση της υγείας του, μέσα από μια ανάρτηση στα social media.

Ο γνωστός τραγουδιστής ευχαρίστησε όσους του έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης και ευχές για γρήγορη ανάρρωση, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται πλέον στο σπίτι του, δίπλα στην οικογένειά του, και αναρρώνει.

Παράλληλα, ζήτησε να του δοθεί ο απαραίτητος χρόνος και χώρος για να ξεκουραστεί, τονίζοντας την ανάγκη να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά του αυτή την περίοδο. Κλείνοντας το μήνυμά του, εξέφρασε την ελπίδα να συναντήσει ξανά σύντομα το κοινό του.

Η ανησυχία για την υγεία του είχε προκύψει μετά από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για νοσηλεία του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων.

Η ανάρτηση του αγαπημένου καλλιτέχνη: «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου. Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου.

Τα λέμε σύντομα από κοντά. Βασίλης.»