Έντονη συγκίνηση επικράτησε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Ηράκλειο, όταν ο γνωστός ερμηνευτής διέκοψε για λίγο το μουσικό πρόγραμμα, προκειμένου να απευθύνει έκκληση στο κοινό να σταματήσει τη χρήση καπνογόνων.

Ο καλλιτέχνης τόνισε πως η εικόνα με τα αναμμένα καπνογόνα ήταν ακατάλληλη και επικίνδυνη, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη τραγωδία στο Ρέθυμνο, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες.

Από τη σκηνή αναφέρθηκε με σεβασμό στους δύο άνδρες που σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς, υπογραμμίζοντας ότι η μνήμη τους αξίζει απόλυτο σεβασμό. Η παρέμβασή του συγκίνησε το κοινό, το οποίο τον χειροκρότησε θερμά.

«Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας. Σας παρακαλώ να μην συνεχίσουμε να ανάβουμε καπνογόνα, έτσι κι αλλιώς θα σταματήσουμε. Σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου», είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Ο τραγουδιστής αναφερόταν στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όταν, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο Ρέθυμνο, αποπροσανατολίστηκαν και εγκλωβίστηκαν στις φλόγες.

Η στάση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου ανέδειξε την ανθρώπινη ευαισθησία και το αίσθημα ευθύνης που τον διακρίνουν, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα σεβασμού προς τα θύματα της τραγωδίας.