Μια ξεχωριστή φιλανθρωπική βραδιά μουσικής και προσφοράς θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, στο Beers Bank (Place Jourdan), με αφορμή τα γενέθλια της Αναΐς Βάθη.

Η εκδήλωση ξεκινά στις 20:00 με ζωντανή συναυλία, ενώ μετά τις 22:00 τη μουσική σκυτάλη αναλαμβάνει ο DJ Πάνος Παραμυθιώτης, υποσχόμενος ένα δυναμικό πάρτι γεμάτο ρυθμό και θετική ενέργεια. Η είσοδος είναι ελεύθερη, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να συμμετάσχουν σε αυτή τη γιορτή αλληλεγγύης.

Αντί για δώρα, οι διοργανωτές καλούν το κοινό να στηρίξει έμπρακτα το Ορφανοτροφείο της Δουραχάνης στα Ιωάννινα, προσφέροντας δωρεά για την ενίσχυση του πολύτιμου έργου του, που αφορά τη φροντίδα και την προστασία ανηλίκων.

Η βραδιά συνδυάζει τη μουσική, τη διασκέδαση και την κοινωνική ευαισθησία, αποδεικνύοντας πως η ψυχαγωγία μπορεί να γίνει γέφυρα προσφοράς και αγάπης.

Στοιχεία εκδήλωσης:

Beers Bank – Place Jourdan

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου

Έναρξη: 20:00 | DJ set μετά τις 22:00

Είσοδος ελεύθερη

Μια γιορτή γενεθλίων που μετατρέπεται σε πράξη αλληλεγγύης — γιατί η μουσική έχει τη δύναμη να ενώνει και να στηρίζει εκεί που υπάρχει ανάγκη.