Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της υγείας του μουσικοσυνθέτη Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος μεταφέρθηκε πριν λίγες ημέρες σε Ιδιωτική Κλινική, έπειτα από αδιαθεσία που παρουσίασε, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Εκεί ο μουσικοσυνθέτης υποβλήθηκε σε σειρά ιατρικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υγεία του σπουδαίου καλλιτέχνη είναι σταθερή και δείχνει σημάδια βελτίωσης, ενώ ανταποκρίνεται θετικά στη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει.

Πηγή: ΕΡΤ