Οι σκηνοθέτες της μεγάλου μήκους ταινίας «Αρκουδότρυπα», Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέργιος Ντινόπουλος, απέσπασαν σήμερα στο Λίντο, το βραβείο Europa Cinemas Venice Label Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας στο τμήμα Giornate degli Autori του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Το βραβείο απονέμεται για πρώτη φορά σε Έλληνες σκηνοθέτες.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, με την απονομή του συγκεκριμένου βραβείου, η ταινία θα επωφεληθεί από την προωθητική υποστήριξη του Europa Cinemas και από ενισχυμένη διανομή, χάρη σε οικονομικό κίνητρο προς τους κινηματογράφους του δικτύου, ώστε να την εντάξουν στο πρόγραμμά τους.

Η κριτική επιτροπή, που απαρτιζόταν από τους Manuel Asín (Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, Μαδρίτη, Ισπανία), Simon Blaas (Cinema Middelburg, Μίντελμπουργκ, Ολλανδία), Ivan Frenguelli (PostModernissimo, Περούτζια, Ιταλία) και Signe-Annie Lindstedt (Zita Folkets Bio, Στοκχόλμη, Σουηδία), δήλωσε αναφορικά με την ταινία: «Η Αρκουδότρυπα είναι ένα πραγματικά φρέσκο και ενεργητικό ντεμπούτο από τους Στέργιο Δινόπολο και Κρισιάνα Β. Παπαδάκη, με μια νεαρή και πολύ ταλαντούχα ομάδα πίσω τους. Η ταινία ακολουθεί τη σχέση μεταξύ δύο νεαρών queer γυναικών στα βουνά των Βαλκανίων. Αποτελώντας ταυτόχρονα σύγκρουση και συγχώνευση του παλιού και του νέου, η ταινία είναι δομημένη σαν θρίλερ, αλλά έχει και μια υπερφυσική πινελιά. Η μουσική, το μοντάζ και η φωτογραφία είναι πραγματικά πρωτότυπα, ενώ οι ερμηνείες των δύο κοριτσιών είναι εξαιρετικές. Ελπίζουμε ότι η βράβευση με το Label θα ενθαρρύνει τους διανομείς και το κοινό σε όλη την Ευρώπη».

Το φιλμ μας μεταφέρει στην Ελάτη Τρικάλων (γνωστή και ως Τύρνα), ένα μικρό χωριό στους πρόποδες της Πίνδου, όπου ζουν η Αννέτα (Πάμελα Οικονομάκη) και η Αργυρώ (Χαρά Κυριαζή) -δύο νεαρές γυναίκες δεμένες με μια ιδιότυπη και βαθιά φιλία. Η σχέση τους ξετυλίγεται με φόντο το δάσος, έναν μύθο του χωριού και το ιδιαίτερο αλλά αυθεντικό τοπίο της ελληνικής επαρχίας, αναδεικνύοντας θέματα γύρω από τη γυναικεία επιθυμία, τη σεξουαλική ταυτότητα, την αυτοδιάθεση και την κοινωνική απομόνωση.

Η Αρκουδότρυπα αποτελεί μια ανεξάρτητη παραγωγή της κινηματογραφικής συλλογικότητας Pame Ligo Collective και υλοποιήθηκε με περιορισμένους πόρους, βασισμένη κυρίως σε καμπάνιες crowdfunding και την αφοσίωση μιας μικρής ομάδας συνεργατών. Την προσπάθεια στήριξε και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.