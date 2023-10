Ο Βέρνερ Χέρτζογκ ταξίδεψε στα πέρατα της γης για την τέχνη του, από ορμητικά σημεία κατά μήκος του ποταμού Αμαζονίου μέχρι το χείλος ενεργού ηφαιστείου στην Ανταρκτική.

Αλλά οι απόψεις είναι αυτές που γοητεύουν τους θαυμαστές του Γερμανού σκηνοθέτη.

Όπως αποκαλύπτεται στα νέα απομνημονεύματά του, «Every Man for Hemself and God Against All» – φράση που χρησίμευσε ως ο αρχικός τίτλος της ταινίας του 1974 «The Enigma of Kaspar Hauser», η φιλμογραφία του Χέρτζογκ αντιπροσωπεύει μόνον ένα μικρό μέρος των περιπετειών που έχουν διαμορφώσει τη θεωρία του για τον κόσμο.

Τα απομνημονεύματα ξεκινούν με τις προκλήσεις της παιδικής του ηλικίας στη Βαυαρία και ακολουθούν τα νήματα των ζητημάτων με τα οποία ασχολήθηκε, από τα παιδιά στρατιώτες στην Ονδούρα μέχρι τη γραφή της Εποχής του Χαλκού Γραμμική Β.

«Θα μπορούσε να είναι πέντε φορές μεγαλύτερο, αλλά είναι μόνο 350 σελίδες» δήλωσε στο Variety για το χειρόγραφο, το οποίο έγραψε στη μητρική του, τη γερμανική γλώσσα και στη συνέχεια ανέθεσε στον ποιητή Μάικλ Χόφμαν τη μετάφραση.

«Για περισσότερα από 40 χρόνια λέω, αλλά δεν με ακούν ότι η ποίησή μου και η πρόζα μου πιθανότατα θα ξεπεράσουν τις ταινίες μου» ανέφερε ο Χέρτζογκ, ο οποίος πάντα προσέγγιζε το σενάριο ως είδος λογοτεχνίας.

«Μέχρι την ηλικία των 11 ετών, ο γεννημένος στο Μόναχο Χέρτζογκ δεν γνώριζε καν την ύπαρξη του κινηματογράφου. Το ενδιαφέρον του για τις ταινίες ξεκίνησε σε ηλικία 15 ετών, αλλά κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να τις χρηματοδοτήσει. Εργαζόταν σε νυχτερινή βάρδια ως συγκολλητής σε εργοστάσιο χάλυβα. Άρχισε να ταξιδεύει με τα πόδια. Έκανε το πρώτο του τηλεφώνημα σε ηλικία 17 ετών και την πρώτη του ταινία, το 1961 σε ηλικία 19 ετών. Η άκρως παραγωγική επαγγελματική ζωή που ακολούθησε εκτείνεται στις επτά ηπείρους και περιλαμβάνει τόσο ντοκιμαντέρ, όσο και μυθοπλασία» αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου.

Στο «Every Man for Hemself and God Against All» που είναι ταυτόχρονα προσωπική καταγραφή της ζωής του και μοναδικό λογοτεχνικό αριστούργημα που θα συναρπάσει παλιούς και νέους θαυμαστές, όπως σημειώνεται, ο Χέρτζογκ ξετυλίγει και ξαναζεί τις πιο σημαντικές εμπειρίες, αφηφούμενος την ιστορία του για πρώτη και μοναδική φορά.

Ο Βέρνερ Χέρτζογκ είναι παραγωγός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης περισσότερων από 60 ταινιών και ντοκιμαντέρ, μεταξύ άλλων, των Aguirre, Nosferatu, Fitzcarraldo, Little Dieter Needs to Fly, My Best Fiend, Grizzly Man, Encounters at the End of the World και Cave of Forgotten. Ίδρυσε επίσης τη δική του Σχολή Κινηματογράφου. Ζει στο Μόναχο και στο Λος Άντζελες.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τον Penguin Press στις 10 Οκτωβρίου.