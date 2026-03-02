Με το μήνυμα «Where Love Blooms», οι «Ανθισμένες Ροδακινιές της Βέροιας 2026» ανοίγουν και φέτος την αγκαλιά τους στην άνοιξη, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να ζήσουν έναν Μάρτιο γεμάτο χρώμα, μουσική, συμμετοχή και ουσιαστικές εμπειρίες. Ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας δίνει τον τόνο μιας γιορτής που αναδεικνύει την αγάπη, τον σεβασμό, την ενσυναίσθηση και τη σύνδεση με τη φύση, μετατρέποντας τον ανθισμένο κάμπο σε έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης και δημιουργίας.

Στην καρδιά του φεστιβάλ βρίσκεται ο 9ος Φωτογραφικός Διαγωνισμός «Ανθισμένες Ροδακινιές 2026», σε συνεργασία με την Ένωση Φωτογράφων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και τη Fujifilm Hellas. Με φυσικό σκηνικό τις ανθισμένες ροδακινιές, οι συμμετέχοντες καλούνται να αποτυπώσουν αυθεντικές στιγμές αγάπης, φιλίας, οικογενειακής θαλπωρής, αυτοφροντίδας και σχέσης με το περιβάλλον.

Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο 14 Μαρτίου στο Πάρκο Ελιάς- Αγίων Αναργύρων, με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, παιχνίδια, συλλογικές εικαστικές παρεμβάσεις και μουσική, σε ένα γιορτινό σκηνικό με θέα τον ανθισμένο κάμπο. Την Κυριακή 15 Μαρτίου, στην Κουλούρα, το «Χωράφι που Ψιθυρίζει Αγάπη» υπόσχεται μια δυνατή βιωματική εμπειρία, με μουσική, καλλιτεχνικά installations, φωτογραφικές στάσεις, έκρηξη χρωμάτων και γευστικές δοκιμές τοπικών προϊόντων και ροζέ κρασιού ειδικής επετειακής εμφιάλωσης.

Το δεύτερο Σαββατοκύριακο, στις 21 Μαρτίου, οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στη Μέση, με δράσεις μέσα στον ροζ κάμπο, στολισμένα τρακτέρ, παιχνίδια, μουσική και φωτογραφικές αναμνήσεις. Το ίδιο βράδυ, το 3ο Pink Wine Party στη Sala Ελιά υποδέχεται την εαρινή ισημερία με disco rock επιτυχίες των 80s και 90s, ξεχωριστές οινικές προτάσεις και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας.

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Κυριακή 22 Μαρτίου με ομαδική ποδηλατάδα και πεζοπορία στα ροζ χωράφια, σε συνεργασία με το Imathia Paths & Trails και τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Μετοχίου, προσφέροντας μια μοναδική ανοιξιάτικη διαδρομή μέσα στη φύση, με μουσική, φωτογράφηση και στιγμές χαλάρωσης.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, η Βέροια «ανθίζει» με συμμετοχικά εικαστικά δρώμενα, θεματικές δράσεις σε καταστήματα της πόλης και ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών, που μετατρέπουν τον μήνα σε μια διαρκή γιορτή και επιβεβαιώνουν ότι η άνοιξη στην περιοχή δεν είναι απλώς εποχή, αλλά εμπειρία.