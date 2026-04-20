Η παράσταση «Ιππόκαμπος», με πρωταγωνιστές τους ταλαντούχους ηθοποιούς Βερόνικα Μπακόλα και Δημήτρη Μπούρα, επιστρέφει για τρίτη χρονιά -αυτή τη φορά στη σκηνή του Μικρού Κεραμεικού σε σκηνοθεσία των Θύμιου Διαμάντη, Κώστα Κουτρούλη. Έπειτα από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή sold-out στην Αθήνα και μια επιτυχημένη περιοδεία στην Πάτρα, το έργο επιστρέφει ανανεωμένο τόσο σε πρόσωπα όσο και αναμνήσεις, συνεχίζοντας να εξερευνά τη μνήμη, τον έρωτα και τα ανεξίτηλα ίχνη που αφήνουν οι άνθρωποι μέσα μας».

Ο τίτλος της δεν είναι τυχαίος. Ο ιππόκαμπος του εγκεφάλου -εκείνο το μικρό, σε σχήμα τμήμα – είναι υπεύθυνο για τη μακροπρόθεσμη μνήμη. Κι ακριβώς εκεί εστιάζει και η παράσταση: στις αναμνήσεις που κρατάμε ή προσπαθούμε να ξεχάσουμε. Με βασικό εργαλείο τον αυτοσχεδιασμό, οι δύο ηθοποιοί ανεβαίνουν στη σκηνή κάθε φορά έτοιμοι να ξαναζήσουν, να ξαναχτίσουν και να μοιραστούν ιστορίες που μοιάζουν οικείες σε όλους.

Μιλώντας στη «Ζούγκλα», η Βερόνικα Μπακόλα δίνει τον τόνο της παράστασης, συνδέοντας τον επιστημονικό όρο με την ανθρώπινη εμπειρία: «Όταν μιλάμε για τον Ιππόκαμπο, μιλάμε για ένα μέρος του εγκεφάλου που μοιάζει με αυτό το μικρό θαλάσσιο πλασματάκι και είναι υπεύθυνο για τις αναμνήσεις που κρατάμε ή διώχνουμε μια και καλή μακριά». Και συνεχίζει, σε πιο προσωπικό τόνο, υπογραμμίζοντας πως το έργο αγγίζει ένα διαχρονικό δίλημμα: αν αξίζει να κρατάμε μνήμες που μας πονάνε.

Ακόμη η ηθοποιός εξηγεί ότι, όσο κι αν ο πόνος μάς κάνει να θέλουμε να ξεχάσουμε, τελικά «είμαστε ό,τι έχουμε ζήσει». Οι εμπειρίες -καλές και κακές -είναι εκείνες που μας διαμορφώνουν. «Γι’ αυτό πρέπει να αγαπάμε όλες μας τις εμπειρίες», λέει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο φόβος δεν πρέπει να μας κρατά μακριά από τον έρωτα. «Τίποτα δεν συγκρίνεται με την ανάμνηση της αίσθησης ενός αγγίγματος από έναν αγαπημένο άνθρωπο», σημειώνει, δίνοντας μια από τις πιο τρυφερές διαστάσεις της παράστασης.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μπούρας προσεγγίζει τον «Ιππόκαμπο» ως μια εμπειρία πολυεπίπεδη. «Το τι είναι ο Ιππόκαμπος για μένα είναι ένα πολύπλοκο ερώτημα», αναφέρει, εξηγώντας ότι η παράσταση ισορροπεί ανάμεσα στο απλό και το βαθιά ανθρώπινο. Μέσα από τον έρωτα -«το πιο κολοσσιαίο ανθρώπινο συναίσθημα», όπως λέει- οι ηθοποιοί αναβιώνουν προσωπικές στιγμές, φωτεινές και σκοτεινές, για να καταλήξουν σε μια κοινή παραδοχή: «Αυτή είναι η ζωή».

Ο ίδιος βλέπει τον έρωτα ως ταυτόσημο με τη ζωή: μια διαρκή πρόσκληση να βιώνουμε τα πάντα στο έπακρο, να αφήνουμε τις εμπειρίες να γίνονται αναμνήσεις που μας κρατούν «διψασμένους» για συνέχεια. Δεν διστάζει μάλιστα να αποκαλύψει ότι ο ρόλος του είναι ουσιαστικά ο εαυτός του, ένα μείγμα μυθοπλασίας και προσωπικών βιωμάτων. Κάθε παράσταση γίνεται έτσι μια νέα αναμέτρηση με τα σωστά και -κυρίως- τα λάθη του.

«Είναι βαρύ αλλά ταυτόχρονα λυτρωτικό», λέει, περιγράφοντας τη διαδικασία. Και ίσως εκεί βρίσκεται και η ουσία του «Ιππόκαμπου»: σε μια σκηνική εμπειρία που δεν επαναλαμβάνεται ποτέ με τον ίδιο τρόπο, γιατί, όπως και η μνήμη, έτσι και ο έρωτας -και η ζωή-παραμένουν απρόβλεπτα.

Βερόνικα Μπακόλα

Όταν μιλάμε για τον Ιππόκαμπο, μιλάμε για ένα μέρος του εγκεφάλου που μοιάζει με αυτό το μικρό θαλάσσιο πλασματάκι και είναι υπεύθυνο για τις αναμνήσεις που κρατάμε ή διώχνουμε μια και καλή μακριά. Το θέμα του συγκεκριμένου έργου θα είναι πάντα επίκαιρο, γιατί πάντα ο κόσμος θα ερωτεύεται πάντα θα αγαπάει θα υποφέρει ακριβώς επειδή αγαπάει, επειδή δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό το έντονο συναίσθημα και θα βρίσκεται στο μεγάλο δίλημμα αξίζει να τα θυμάμαι όλα αυτά τα πράγματα που με κάνουν να υποφέρω ή όχι.

Η απάντηση νομίζω είναι πάντα μία, όσο κι αν πάνω στον πόνο ευχόμαστε να τελειώνει μια και καλή αυτό το πράγμα γιατί δεν αντέχεται, είμαστε ότι έχουμε ζήσει.

Το τι άνθρωποι είμαστε στο σήμερα έχει διαμορφωθεί ακριβώς λόγω όλων όσων έχουμε ζήσει, γι’ αυτό πρέπει να αγαπάμε όλες μας τις εμπειρίες, τις καλές και τις κακές γιατί χωρίς αυτές θα ‘μασταν κάποιοι άλλοι. Με πολλή αγάπη γι αυτήν την παράσταση επανερχόμαστε και μακάρι να μείνουμε επί σκηνής για πολύ καιρό ευελπιστώντας να περάσουμε και στους υπόλοιπους που μας βλέπουν την ίδια αίσθηση. Είναι γλυκό παιδιά να αγαπάς και να ερωτεύεσαι και να επισυνάπτεις πραγματικούς δεσμούς με τους άλλους γύρω σου. Είναι κρίμα να φοβόμαστε για το τι θα έρθει μετά. Δεν αξίζει να ξοδεύουμε μια ζωή χωρίς έρωτα μόνο και μόνο από φόβο. Τίποτα δεν συγκρίνεται με την ανάμνηση της αίσθησης ενός αγγίγματος από έναν αγαπημένο άνθρωπο.

Πολλές φορές λειτουργεί σαν απάγκιο σε περιόδους που νιώθεις τόσο μόνος σ αυτόν τον κόσμο. Να θυμάσαι ότι κάποτε αγαπήθηκες και αγάπησες πολύ. Για όλες αυτές τις ρομαντικές και ευαίσθητες ψυχές που είναι εκεί έξω, και ελπίζω να είμαστε πολλοί, ο ιππόκαμπος έρχεται πάλι να σας πει μια ιστορία βασισμένη στις εμπειρίες όλων μας.

Δημήτρης Μπούρας

Το τι είναι ο «ιππόκαμπος» για μένα είναι ένα πολύπλοκο ερώτημα καθώς η απάντηση δεν γίνεται να είναι μία. Είναι τόσο βαθιά ανθρώπινη αυτή η παράσταση και παράλληλα τόσο απλή σαν ιστορία που είναι τρελό. Διαπραγματευόμαστε τον έρωτα, το πιο κολοσσιαίο ανθρώπινο συναίσθημα, το πιο ζωτικό και παράλληλα αναβιώνουμε δικές μας στιγμές, τόσο τις όμορφες όσο και τις ακραία δύσκολες θέλοντας απλά στο τέλος να πούμε «αυτή είναι η ζωή». Ή πολύ απλά, ο έρωτας είναι η ίδια η ζωή. Να ερωτεύεσαι την κάθε στιγμή, την κάθε ανάσα, ό,τι και να είναι αυτό. Να τα βιώνεις όλα στα άκρα και να τα αφήνεις να καταλήγουν αναμνήσεις δυνατές, που θα σε αφήνουν πάντα με τη δίψα για λίγο ακόμα.

Ο «Ιππόκαμπος» επίσης είναι ένα έργο οικογενειακό, φτιαγμένο με τρελό μεράκι και πολλή αγάπη, όσο κλισέ και να ακούγεται είμαστε μια βαθιά αγαπημένη οικογένεια/ομάδα και αυτή η παράσταση είναι η αφορμή να το μοιραστούμε και με εσάς. Και το λαχταράμε όσο τίποτα. Ελάτε να γελάσουμε και να πονέσουμε παρέα. Να μοιραστούμε.

Ο ρόλος μου λοιπόν είναι ο Δημήτρης. Δηλαδή εγώ, με πιο μυθοπλαστικά βέβαια στοιχεία αλλά και με μπόλικο προσωπικό υλικό. Η παράσταση περιέχει μεγάλο βαθμό αυτοσχεδιασμού και αυτός με τη σειρά του βασίζεται σε τεράστιο βαθμό σε προσωπικά βιώματα. Ο Δημήτρης αυτός λοιπόν, από ένα εναλλακτικό σύμπαν, είμαι παράλληλα και εγώ, ο «εκτός παράστασης» άνθρωπος, που ανεβαίνω στη σκηνή προετοιμασμένος κάθε φορά να έρθω αντιμέτωπος με μένα, με τα σωστά μου μα και ( κυρίως βασικά) τα λάθη μου.

Είναι βαρύ αλλά παράλληλα απόλυτα λυτρωτικό. Και κάθε φορά ανακαλύπτω κάτι καινούριο, όσες φορές και αν έχω παίξει αυτή την παράσταση, πάντα μια έκπληξη μου επιφυλάσσει. Γιατί, όπως για το κοινό που όσες φορές και να την δει δεν θα είναι ίδια, έτσι και για μένα, ποτέ δεν ξέρω τι με περιμένει κάθε φορά.

Info

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Θύμιος Διαμάντης, Κώστας Κουτρούλης

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Ευμολπιδών 13, Αθήνα

Κάθε Παρασκευή, στις 21.00 | Για 10 παραστάσεις