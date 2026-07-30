Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Σον «Diddy» Κομπς έρχεται να αλλάξει εκ νέου τα δεδομένα για τον χρόνο παραμονής του στη φυλακή. Ο γνωστός ράπερ και επιχειρηματίας αναμένεται να αποφυλακιστεί νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, καθώς η ημερομηνία εξόδου του τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός μήνα.

Ο 56χρονος μεγιστάνας της μουσικής καταδικάστηκε πέρυσι σε 50 μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 500.000 δολαρίων για δύο κατηγορίες διακίνησης με σκοπό την πορνεία, ενώ απαλλάχθηκε από τις σοβαρότερες κατηγορίες της σωματεμπορίας και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης (εκβιασμού).

Αρχικά, η αποφυλάκισή του αναμενόταν τον Μάιο του 2028. Έκτοτε, η νομική του ομάδα έχει προσβάλει επανειλημμένα την απόφαση, ισχυριζόμενη ότι η δίκη ήταν άδικη και επικαλούμενη την Πρώτη Τροπολογία.

Ωστόσο, η ημερομηνία αποφυλάκισής του άλλαξε πρόσφατα για διοικητικούς λόγους. Τον περασμένο μήνα ανακοινώθηκε πως θα αποφυλακιζόταν στις 23 Φεβρουαρίου 2028, ενώ σύμφωνα με το TMZ, η νέα ημερομηνία ορίστηκε πλέον για τις 24 Ιανουαρίου 2028.

Ο ράπερ εκτίει την ποινή του στο Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα Φορτ Ντιξ στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου τον περασμένο μήνα τέθηκε σε απομόνωση μετά από εμπλοκή του σε επεισόδιο με άλλον κρατούμενο.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ