Με σημαντικές συνεργασίες, ξεχωριστές μουσικές εμπειρίες και βαθιά αγάπη για το ελληνικό τραγούδι, η Βίκυ Καρνέζη συνεχίζει τη δική της καλλιτεχνική διαδρομή, έχοντας ως βασικό της οδηγό το συναίσθημα. Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου θα βρεθεί στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, συμμετέχοντας στη μουσική παράσταση «Τα Ερωτικά Τραγούδια που Αγαπήσαμε», σε μια βραδιά αφιερωμένη σε μελωδίες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στις καρδιές του κοινού.

Η Βίκυ Καρνέζη είναι μια ερμηνεύτρια που αντιμετωπίζει τη μουσική ως μια βαθιά προσωπική υπόθεση, αλλά και ως έναν τρόπο ουσιαστικής επικοινωνίας με τους ανθρώπους. Στην καλλιτεχνική της πορεία έχει συναντήσει σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, συνεργαζόμενη, μεταξύ άλλων, με την Άννα Βίσση στο μιούζικαλ «Δαίμονες» το 2013, καθώς και με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Νίκο Βέρτη και τον Στέλιο Ρόκκο.

Ιδιαίτερη θέση στη διαδρομή της κατέχει και η συνεργασία της με τον σπουδαίο συνθέτη Γιώργο Χατζηνάσιο, ο οποίος της εμπιστεύτηκε τα δικαιώματα του τραγουδιού «Ζω», ενώ το δισκογραφικό της ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία, σε συνεργασία με τον νικητή του X Factor, Alpay Kuley. Από τις πιο ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές που θυμάται είναι η ερμηνεία του Εθνικού Ύμνου παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων, αλλά και η ιδιαίτερη εμπειρία να τραγουδήσει στο πιάνο του αείμνηστου Μίμη Πλέσσα, στο σπίτι του.

Για τη Βίκυ Καρνέζη, ένα τραγούδι αποκτά πραγματική αξία όταν κουβαλά αλήθεια, συναίσθημα και προσωπικές μνήμες. Αυτή ακριβώς τη σύνδεση επιδιώκει και στις ζωντανές εμφανίσεις της, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο στην ερμηνευτική αρτιότητα, αλλά κυρίως στην επικοινωνία με το κοινό.

Στη μουσική βραδιά «Τα Ερωτικά Τραγούδια που Αγαπήσαμε», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, στις 19:00, στην αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, θα συναντηθεί επί σκηνής με τον Γιώργο Καριπίδη, την Ελευθερία Αγαπάκη, τον Θάνο Τζάνη, την Αγγελική Δάρρα και την DIANA.

Με αφορμή αυτή τη μουσική συνάντηση, η Βίκυ Καρνέζη μιλά για τη σημασία της συμμετοχής της στο Μέγαρο Μουσικής, τις συνεργασίες που σημάδεψαν την πορεία της, τη δύναμη των διαχρονικών ερωτικών τραγουδιών, αλλά και τα όνειρα που εξακολουθούν να την εμπνέουν. Μια συζήτηση για τη μουσική, τις αναμνήσεις και, πάνω απ’ όλα, το συναίσθημα.

Στις 4 Δεκεμβρίου συμμετέχετε στη μουσική βραδιά «Τα Ερωτικά Τραγούδια που Αγαπήσαμε» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η συμμετοχή και τι θα θέλατε να εισπράξει το κοινό από την παρουσία σας;

Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Θα ήθελα μέσα από τις ερμηνείες μου να ξυπνήσω συναισθήματα, αναμνήσεις και να ταξιδέψω το κοινό μέσα από διαχρονικά, αγαπημένα τραγούδια.

Τα ερωτικά τραγούδια έχουν μια ιδιαίτερη δύναμη, καθώς συνδέονται με προσωπικές ιστορίες και βιώματα. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που κάνει ένα τραγούδι να μένει διαχρονικά στην καρδιά μας;

Η αλήθεια του. Όταν ένα τραγούδι εκφράζει συναισθήματα που έχουμε βιώσει, γίνεται κομμάτι της προσωπικής μας ιστορίας. Αυτό είναι που το κάνει διαχρονικό.

Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για έναν ερμηνευτή να προσεγγίσει τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί και ταυτιστεί με μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού;

Είναι μεγάλη ευθύνη και ταυτόχρονα μια όμορφη πρόκληση. Χρειάζεται σεβασμός στην αρχική ερμηνεία, χωρίς όμως να χάνεις την προσωπική σου ταυτότητα και το δικό σου συναίσθημα.

Ποιοι άνθρωποι ή ποιες συνεργασίες έχουν αφήσει το πιο έντονο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική σας πορεία;

Στην καλλιτεχνική μου διαδρομή είχα την τιμή να συνεργαστώ με την Άννα Βίσση στο μιούζικαλ «Δαίμονες» το 2013, τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Νίκο Βέρτη, τον Στέλιο Ρόκκο και πολλούς ακόμη σπουδαίους καλλιτέχνες.

Το δισκογραφικό μου ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία, με τον νικητή του X Factor, Alpay Kuley. Ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου έχει και η συνεργασία μου με τον σπουδαίο Γιώργο Χατζηνάσιο, ο οποίος μου παραχώρησε τα δικαιώματα για να ερμηνεύσω το τραγούδι «Ζω».

Ανεξίτηλες στη μνήμη μου θα μείνουν δύο ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές: όταν ερμήνευσα τον Εθνικό Ύμνο παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων και όταν βρέθηκα στο σπίτι του αείμνηστου Μίμη Πλέσσα και τραγούδησα στο πιάνο του.

Πόσο έχει αλλάξει η ίδια η Βίκυ Καρνέζη, ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνιδα, από τα πρώτα της βήματα μέχρι σήμερα;

Μέσα από τα χρόνια, τις συνεργασίες και τις εμπειρίες μου έχω ωριμάσει τόσο καλλιτεχνικά όσο και προσωπικά. Αυτό που παραμένει αναλλοίωτο είναι η αγάπη μου για τη μουσική και ο σεβασμός μου απέναντι στο κοινό.

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε κάθε φορά που ανεβαίνετε στη σκηνή; Η τεχνική αρτιότητα ή η συναισθηματική επικοινωνία με το κοινό;

Η τεχνική αρτιότητα είναι απαραίτητη, όμως για μένα μεγαλύτερη σημασία έχει η συναισθηματική επικοινωνία. Η μεγαλύτερη επιβράβευση είναι να καταφέρνω να αγγίζω την ψυχή του ανθρώπου που με ακούει.

Πιστεύετε ότι το ελληνικό τραγούδι σήμερα εξακολουθεί να δημιουργεί διαχρονικές επιτυχίες ή έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο το κοινό αγαπά και συνδέεται με τη μουσική;

Ο τρόπος με τον οποίο ακούμε μουσική έχει αλλάξει, καθώς όλα κινούνται πλέον με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ωστόσο, πιστεύω πως ένα τραγούδι με ουσιαστικό στίχο, όμορφη μελωδία και αληθινό συναίσθημα μπορεί πάντα να γίνει διαχρονικό.

Υπάρχει κάποιο όνειρο ή ένας καλλιτεχνικός στόχος που θα θέλατε πολύ να πραγματοποιήσετε στην πορεία σας;

Θα ήθελα να αφήσω το δικό μου καλλιτεχνικό αποτύπωμα μέσα από τραγούδια που θα αγαπηθούν και θα αντέξουν στον χρόνο. Να συνεχίσω να εξελίσσομαι και να πραγματοποιώ συνεργασίες που με εμπνέουν και με εκφράζουν.

Αν έπρεπε να περιγράψετε τη δική σας σχέση με τη μουσική μέσα από ένα μόνο τραγούδι, ποιο θα επιλέγατε και γιατί;

Θα επέλεγα το «Αν είναι η αγάπη αμαρτία» του σπουδαίου Μίμη Πλέσσα, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Γιατί η σχέση μου με τη μουσική είναι μια βαθιά, ανιδιοτελής αγάπη, γεμάτη πάθος και συναίσθημα.