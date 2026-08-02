Η ζωή και η καριέρα του Τζόρτζιο Αρμάνι πρόκειται να αποτελέσουν το θέμα τηλεοπτικής σειράς παραγωγής της ιταλικής Lux Vide, η οποία συνεργάζεται με τον οίκο μόδας που ίδρυσε ο εμβληματικός σχεδιαστής, γνωστός για τους στενούς δεσμούς του με το Χόλιγουντ

Την άτιτλη βιογραφική σειρά για τον Αρμάνι, η οποία δεν έχει ακόμη τίτλο, θα σκηνοθετήσει ο τουρκικής καταγωγής Ιταλός σκηνοθέτης Φερζάν Οζπετέκ.

Ο σκηνοθέτης, ο οποίος γνώριζε προσωπικά τον Ιταλό μόδιστρο, κατέγραψε πρόσφατα παγκόσμια επιτυχία με την ταινία του 2025 «Diamonds», η οποία αφορά μια ομάδα θερμών γυναικών σε ένα ατελιέ στη Ρώμη που σπεύδουν να εκπληρώσουν μια απαιτητική παραγγελία από έναν πελάτη, βραβευμένο με Όσκαρ, σχεδιαστή κοστουμιών, τη δεκαετία του 1970.

Στην τηλεοπτική εμπειρία του σκηνοθέτη περιλαμβάνεται η πρώτη ιταλική πρωτότυπη σειρά του Disney+ για το 2022, «The Ignorant Angels», ρομαντικό δράμα που βασίζεται στην ταινία του «Ignorant Fairies».

«Γνώριζα, θαύμαζα και πέρασα χρόνο με τον Τζόρτζιο, τόσο σε επίσημες περιστάσεις όσο και σε πιο ιδιωτικά», δήλωσε ο Οζπετέκ στο Variety. «Μιλούσαμε για τον κινηματογράφο, για τον οποίο ήταν ιδιαίτερα παθιασμένος και ειδικός. Αλλά και για την τέχνη, τα κοστούμια, την αρχιτεκτονική και, θα έλεγα, για την ίδια τη ζωή. Μπόρεσα να δω μέσα του έναν λαμπρό καλλιτέχνη. Αλλά και έναν προσγειωμένο και πολύ αποφασισμένο άνθρωπο» υπογράμμισε.

Ο σκηνοθέτης συνυπογράφει το σενάριο για τη σειρά για τον Τζόρτζιο Αρμάνι σε συνεργασία με τον επικεφαλής σεναριογράφο της Lux Vide, Φραντσέσκο Άρλανχ.

Γνωστός παγκοσμίως ως ο πρωτοπόρος της μόδας με έδρα το Μιλάνο ο Αρμάνι εργάστηκε με όραμα που συνδύαζε την χαλαρή κομψότητα με την προσοχή στη λεπτομέρεια. Άφησε για πρώτη φορά το στίγμα του με τα ανδρικά αθλητικά μπουφάν χωρίς φόδρα και τα αποδομημένα κοστούμια που φορούσε ο Ρίτσαρντ Γκιρ το 1980 στην ταινία «American Gigolo. Επιπλέον επαναπροσδιόρισε και το γυναικείο δυναμικό κοστούμι και λεντυσε δεκάδες γυναίκες σταρ του Χόλιγουντ, όπως η Τζούλια Ρόμπερτς, η Κέιτ Μπλάνσετ, η Τζόντι Φόστερ κ.ά.