Σημείωση: “What if/Τι θα γινόταν εάν” είναι βασικός μοχλός-ερώτηση που αφορά την δημιουργία σεναρίων.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το συγκεκριμένο εργαστήριο απευθύνεται σε συγγραφείς, σεναριογράφους, αλλά και σε όσους δημιουργούς έχουν μια έτοιμη ιστορία (νουβέλα, μυθιστόρημα, θεατρικό έργο, διήγημα, ποίημα, κλπ.) που πιστεύουν ότι αξίζει να διασκευάσουν, δηλαδή να την εξελίξουν και να την υλοποιήσουν σε σενάριο και δεν γνωρίζουν ούτε τον τρόπο ούτε και την τεχνική.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο εργαστήριο απευθύνεται στον κάθε συγγραφέα ή/και δημιουργό που επιθυμεί ο ίδιος να μάθει να διαχειρίζεται το υλικό του σε διάφορα στάδια και να αρχίσει να το μετουσιώσει σε σεναριακή μορφή, διασκευάζοντάς το.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία, βήμα-βήμα να πάρουν βασικές γνώσεις του κόσμου του σεναρίου, να μάθουν βασικά στάδια εξέλιξςη της σεναριακής ιστορίας αλλά και μυστικά του πώς θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ώστε να εξελίξουν το υλικό που έχουν ήδη δημιουργήσει σε σενάριο. Επιπλέον, θα κατανοήσουν το πώς λειτουργεί η βιομηχανία της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, να γνωρίσουν τι συμβαίνει στο εξωτερικό και στην Ελλάδα πάνω στο αντικείμενο, σε διάφορα επίπεδα. Αλλά και προσωπικές συμβουλές για το έργο που ο καθένας επιθυμεί να γράψει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση, ο κάθε δημιουργός να έχει την πρόθεση να εργάζεται ανά εβδομάδα πάνω στο έργο που θα ήθελε να υλοποιήσει.

“Τι θα γινόταν εάν;

Τι θα γινόταν αν έγραφα την ιστορία που φέρω στην ψυχή και στο νου μου;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τι θα γινόταν αν αποκτούσε σάρκα και οστά μέσω των εικόνων;

Μπορώ;

Τι θα γινόταν αν ένα από τα βιβλία που έχω γράψει γινόταν ταινία ή σειρά στην τηλεόραση;

Με αυτές τις απορίες ξεκίνησε και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας το προσωπικό, μακροχρόνιο, παθιασμένο, τολμώ να πω, ταξίδι δεκαετιών πλέον μέσα στις στις λέξεις, από την συγγραφή και στην σεναριογραφία. Αυτή η σύνδεση είναι άρρηκτη.

Με ένα “Αν” λοιπόν αναχώρησα για το δικό μου ταξίδι από την στέρεη γη των βιβλίων στον ωκεανό των σεναρίων, όπως κάνει ο ήρωας σε όλες τις ιστορίες. Με αμέτρητα λάθη, στη φόρμα, στους χαρακτήρες, στην πλοκή. Πεταμένες σελίδες, αμέτρητες, σενάρια κάθε είδους στα συρτάρια μου, πολλά. Αλλά με μεγάλη υπομονή να μάθω και να διορθωθώ. Με απορρίψεις και απογοητεύσεις αλλά και με βραβεύσεις και υλοποιήσεις. Πάνω από όλα με αστείρευτο κουράγιο και έρωτα για την δημιουργία, διασκευάζοντας τα βιβλία μου, διηγήματα και θεατρικά σε σενάρια.

Θα ρωτήσει κάποιος. “Είναι εύκολη η διαδικασία συγγραφής ενός σεναρίου;”

Η απάντηση είναι αρνητική. Είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία. Μαθαίνεις ένα νέο σύστημα δημιουργίας από την αρχή. Το μόνο σημείο κοινό σημείο αναφοράς είναι οι λέξεις. Ένας συγγραφέας που παλεύει με γράμματα, παύσεις, λέξεις, ήδη γνωρίζει τον αγώνα. Ένας δημιουργός που μάχεται με τα δικά του σκοτάδια και των άλλων, ήδη γνωρίζει την πάλη της δημιουργίας. Εκεί πλέον είναι πόση θέληση έχει κάποιος να πολεμήσει και να προχωρήσει.

Αλλά, τι είναι εν τέλει εύκολο;

Με βιωματικό βλέμμα και γνώση, θα μοιραστώ ολόψυχα, αρκεί κάποιος να θέλει να δουλέψει. Και η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Πόση χαρά μπορεί κάποιος να πάρει από την μετουσίωση του έργου του από τον ίδιο, σε σενάριο; Σε εικόνες και σε λέξεις που παίρνουν σάρκα και οστά και μπορούν να μοιρστούν το έργο τους, ακόμη και με τον κόσμο ολάκερο;”.

-Αλεξάνδρα Μπελεγράτη,

συγγραφέας-σεναριογράφος, σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ, διδάσκουσα σενάριο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΤΟΠΟΣ

12 δίωρες διαδικτυακές ζωντανές συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, δίνοντας έτσι την ευκαιρία παρακολούθησης, σε ενδιαφερόμενους από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Τα τμήματα θα είναι ολιγομελή. η εισαγωγική (1η) και η τελευταία (8η) προσφέρονται δωρεάν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναλυτικότερα η παρουσίαση του workshop: https://hydoreditions.com/online_courses/

mail: info@hydoreditions.com, alexandrabelegrati@gmail.com

Τηλέφωνο: 6942-988053

ΕΝΑΡΞΗ WORKSHOP

Ξεκινάμε τον Μάρτιο, Δευτέρα 10/3, 6-8 το απόγευμα και για 12 δίωρες συναντήσεις (με διάλλειμα τις διακοπές του Πάσχα).

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ

Η Αλεξάνδρα Μπελεγράτη είναι βραβευμένη σεναριογράφος, σκηνοθέτης τηλεοπτικών και ανεξάρτητων ντοκιμαντέρ και συγγραφέας. Είναι αναλύτρια και σύμβουλος σεναρίου σε ντοκιμαντέρ, ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Εργάζεται ως σεναριογράφος μυθοπλασίας ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικών σειρών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Σενάρια της για ταινίες μεγάλου μήκους, μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ έχουν βραβευθεί σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ.

Συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα ως Visiting Lecturer, στο μάθημα του Σεναρίου και των Βιβλικών Ελληνικών. Διδάσκει στο Metropolitan College – affiliate of Queen Margaret University of Edinburgh το μάθημα του Σεναρίου στα τρία έτη του Τμήματος Σκηνοθεσίας, ομοίως, δίδαξε Σενάριο Ονειρικού Φιλμ και Σενάριο ΙΙ στα δύο έτη του Τμήματος Σκηνοθεσίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Στο πλαίσιο πολυετούς συνεργασίας της με την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος, ήταν εισηγήτρια σεμιναρίων και workshops Σεναρίου. Είναι ανεξάρτητη εισηγήτρια σεμιναρίων και workshops Δημιουργικής Γραφής και Ερμηνευτικής Ανάλυσης Ρόλων, Είναι μέλος της ΕΣΕ από το 2013.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

2023: “Κόρες της Τανάγρα”, (σενάριο δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ) πήρε το Best

Short Fiction Screenplay – Acting Code Awards στο London Greek Film Festival

2023.

2020: “My sweet escape”, (social romcom), συγγραφή σεναρίου στα αγγλικά με την

Αμερικανίδα παραγωγό Dianna Ippolito, Best Special Mention Award, London Greek

Film Festival, 2020.

2012: “You are my only sunshine, (period film – social family drama), συγγραφή

σεναρίου στα αγγλικά, έλαβε δύο βραβεία (“Best Special Mention Screenplay” & “Best

Family Drama Screenplay” στα Angel Film Festival 2012, Monte Carlo/Monaco.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2024: “Pause-Π-ύλη”, Ντοκιμαντέρ, Official Selection Florence Film Awards 2024,

Italy. Ιδέα-σενάριο, συγγραφή σεναρίου ντοκιμαντέρ, οργάνωση παραγωγής,

συνεντεύξεις, σκηνοθεσία Γιάννης Φερχάτης.

2020: Simplicity – νερό, φωτιά και χώμα, (σενάριο ντοκιμαντέρ), 2020 (επιλογή στο

ΕΚΚ με βαθμολογική κατάταξη 5ο στα 550 διαγωνιζόμενα), πρόγραμμα Covid-19).

2019: “My sweet escape”, Ofiicial Selection, Angel Film Awards, Monte-Carlo,

Monaco.