Ο Βρετανός φωτογράφος Πολ Βόλφγκανγκ Γουέμπστερ, λάτρης της πανκ σκηνής, ήθελε πάντα να φωτογραφίσει τη Βίβιεν Γουέστγουντ, αλλά δεν του δόθηκε η ευκαιρία.

Τελικά τα κατάφερε όταν η θρυλική σχεδιάστρια μόδας εμφανίστηκε σε διαμαρτυρία κατά της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking) στο Λάνκασαϊρ, το 2018.

Σε δηλώσεις του στο BBC για το γεγονός ενόψει έκθεσης στο Μάντσεστερ με τις αδημοσίευτες φωτογραφίες του από εκείνη την ημέρα, ο φωτογράφος δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν ακριβώς όπως την ονειρευόταν, προσθέτοντας: «Ήταν σαν την Ιωάννα της Λωραίνης, περπατούσε στον δρόμο με ένα ολόκληρο πλήθος ανθρώπων να την ακολουθεί σαν σε σταυροφορία».

Η αείμνηστη σχεδιάστρια μόδας, η οποία μεγάλωσε στα περίχωρα της πόλης Γκλόσοπ στο Ντέρμπισαϊρ κατά τις δεκαετίες του 1940 και του 1950 προτού μετακομίσει στο Λονδίνο στην εφηβεία της, έγινε σχεδόν εξίσου γνωστή για τον ακτιβισμό της για την προστασία του περιβάλλοντος και τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και για τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής. Παράλληλα με τη δραστηριότητά της στον χώρο της μόδας, αγωνίστηκε ακούραστα για σκοπούς που θεωρούσε σημαντικούς.

«Η εμπειρία της συνεργασίας μου με τη Βίβιεν Γουέστγουντ παραμένει ένα σπάνιο και σημαντικό κεφάλαιο στη φωτογραφική μου πορεία. Ανέδειξε έναν ισχυρό δεσμό ανάμεσα στη μόδα, τον πολιτισμό, τη συμπερίληψη και τη διαμαρτυρία. Μου έδειξε επίσης πώς κάποιος από τον χώρο της μόδας μπορούσε να βγει έξω από αυτόν τον κόσμο και να σταθεί στο πλευρό ανθρώπων που αγωνίζονταν για κάτι στο οποίο πίστευαν» επισημαίνει ο φωτογράφος στην εισαγωγή του καταλόγου της έκθεσης «Unseen Photography Exhibition by Paul Wolfgang Webster» που φιλοξενείται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Μάντσεστερ.

Οι φωτογραφίες της έκθεσης αποτελούν καταγραφή μιας σύνδεσης – ανάμεσα στο άτομο και την κοινότητα, ανάμεσα στη μόδα και τη διαμαρτυρία, και ανάμεσα στον φωτογράφο και τους ανθρώπους που βρίσκεται εκεί για να καταγράψει.

«Η Βίβιεν Γουέστγουντ στήριξε οργανώσεις για την έρευνα κατά του AIDS, την PETA (Άνθρωποι για την ηθική μεταχείριση των ζώων) και τo δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας Oxfam, δώρισε εκατοντάδες χιλιάδες στο Πράσινο Κόμμα και επισκεπτόταν τακτικά τον συνιδρυτή του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, κατά τη διάρκεια της επταετούς παραμονής του στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο» ανέφερε ο φωτογράφος στο BBC.

«Μάλιστα, στάθμευσε ένα λευκό τεθωρακισμένο όχημα έξω από την κατοικία του τότε πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον, διαμαρτυρόμενη για τη μέθοδο εξόρυξης υδρογονανθράκων γνωστή ως fracking – μια κίνηση στο πλαίσιο εκστρατείας που αργότερα την οδήγησε στο Λιτλ Πλάμπτον του Λάνκασαϊρ, τον Οκτώβριο του 2018, αφότου η περιοχή είχε επιλεγεί για τη διενέργεια τέτοιων εξορύξεων» σημείωσε.

«Όταν έμαθα ότι θα πήγαινε στη διαδήλωση, ήξερα ότι αυτή ήταν η ευκαιρία μου» πρόσθεσε.

Ο Πολ Βόλφγκανγκ Γουέμπστερ τόνισε ότι η συλλογή φωτογραφιών του, η οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά, προσφέρει μια αρκετά προσωπική πτυχή της σχεδιάστριας μόδας.

«Είναι εκείνη στον φυσικό της χώρο, να συνομιλεί με κόσμο και να εργάζεται πάνω σε κάτι που πίστευε» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ