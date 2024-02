Στην ιστορία και την εξέλιξη του πολιτισμού εμβαθύνει στο βιβλίο του «Culture: The Story of Us, from Cave Art to K-Pop» (Πολιτισμός: Η ιστορία μας, από την τέχνη των σπηλαίων έως την K-pop) ο καθηγητής Αγγλικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, συγγραφέας Μάρτιν Πούχνερ.

«Τι καλό έχουν οι τέχνες; Γιατί μας ενδιαφέρει το παρελθόν; Για χιλιετίες, η ανθρωπότητα προσπάθησε να κατανοήσει και να μεταδώσει στις μελλοντικές γενιές όχι μόνο το “know how” (τεχνογνωσία) της ζωής, αλλά και το “know-how”, τους λόγους, το νόημα και τον σκοπό της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως εκφράζεται στην τέχνη, την αρχιτεκτονική, τη θρησκεία και φιλοσοφία. Αυτή η κρίσιμη μετάδοση γνώσης απαίτησε τη ριζική ενσωμάτωση γνώσεων από το παρελθόν και από άλλους πολιτισμούς» τονίζεται στην περίληψη του βιβλίου και επισημαίνεται ότι μέσα από τις σελίδες του ο Μάρτιν Πούχνερ «ταξιδεύει τους αναγνώστες σε κομβικές στιγμές της παγκόσμιας ιστορίας, παρέχοντας μια παγκόσμια εισαγωγή στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Από τα θέατρα της αρχαίας Ελλάδας μέχρι τα κινεζικά ταξιδιωτικά ημερολόγια και τις βιβλιοθήκες των Αράβων και των Αζτέκων. Από ένα αγαλματίδιο της Νότιας Ασίας που βρέθηκε στην Πομπηία μέχρι μια χρονοκάψουλα που έμεινε πίσω στη Σελήνη, ο συγγραφέας αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία των ανθρώπινων επιτευγμάτων μέσα από τις συλλογικές μας απώλειες και ανακαλύψεις, παιχνίδια εξουσίας και ηρωικά ταξίδια, καινοτομίες, μιμήσεις και οικειοποιήσεις, τονίζεται στην περίληψη του τόμου που κυκλοφορεί από τον οίκο W. W. Norton & Company.

Ο συγγραφέας παρουσίασε στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Emirates Airline -LitFest το βιβλίο του – μια ευρεία έρευνα για το πώς έχει εξελιχθεί ο ανθρώπινος πολιτισμός τα τελευταία 37.000 περίπου χρόνια και πώς η επαφή μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών έχει οδηγήσει στην καλλιτεχνική καινοτομία σε κάθε εποχή – ενώ η πολιτιστική επιτήρηση υπονομεύει συχνότερα τις ίδιες τις κοινωνίες που προσπαθεί να προστατεύσει.

