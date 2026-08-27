Μια ξεχωριστή ακαδημαϊκή πρωτοβουλία που συνδέει το ένδοξο παρελθόν με τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα προσφέρει το Κέντρο Ελληνιστικών Σπουδών (ACHS) της εμβληματικής Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας.

Το Κέντρο ανακοίνωσε την έναρξη των αιτήσεων για τα εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα Ειδικού Διπλώματος, Master’s και Διδακτορικού (PhD) στις Ελληνιστικές Σπουδές.

Οι τίτλοι σπουδών απονέμονται από το Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας, σε στενή συνεργασία με το ελληνικό Ίδρυμα Βαρδινογιάννη, προσφέροντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να μελετήσουν την ελληνιστική περίοδο, από την ίδρυση της πόλης έως την Πτολεμαϊκή δυναστεία και τη βασιλεία της Κλεοπάτρας, στον ίδιο τον χώρο όπου γεννήθηκε ο ελληνιστικός πολιτισμός.

Τι προσφέρουν τα προγράμματα

Τα προγράμματα σπουδών ξεχωρίζουν για το υψηλό ακαδημαϊκό τους επίπεδο και τις διευκολύνσεις που παρέχουν στους διεθνείς φοιτητές:

Υποτροφία διδάκτρων: Κάλυψη έως και 75% των διδάκτρων μέσω της συνεργασίας του ACHS με το Ίδρυμα Βαρδινογιάννη (υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις).

Κάλυψη έως και μέσω της συνεργασίας του ACHS με το Ίδρυμα Βαρδινογιάννη (υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις). Γλώσσα διδασκαλίας: Όλα τα μαθήματα διεξάγονται εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα .

Όλα τα μαθήματα διεξάγονται εξ ολοκλήρου στην . Ακαδημαϊκή αναγνώριση: Οι τίτλοι σπουδών φέρουν πλήρη διαπίστευση από το Ανώτατο Συμβούλιο Πανεπιστημίων της Αιγύπτου.

Οι τίτλοι σπουδών φέρουν πλήρη διαπίστευση από το Ανώτατο Συμβούλιο Πανεπιστημίων της Αιγύπτου. Μοναδικό περιβάλλον: Τα μαθήματα φιλοξενούνται εντός των σύγχρονων εγκαταστάσεων της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας.

Προϋποθέσεις εισαγωγής και περίοδοι αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εντός των καθορισμένων προθεσμιών, ανάλογα με τον βαθμό ακαδημαϊκής εξειδίκευσης:

Εξειδικευμένο δίπλωμα (μονοετές): Απευθύνεται σε αποφοίτους διαφόρων ακαδημαϊκών κατευθύνσεων χωρίς προηγούμενη εξειδίκευση στο πεδίο.

Απευθύνεται σε αποφοίτους διαφόρων ακαδημαϊκών κατευθύνσεων χωρίς προηγούμενη εξειδίκευση στο πεδίο. Μεταπτυχιακό (Master’s): Απαιτείται πτυχίο (BA) στις Κλασικές Σπουδές, την Αρχαιολογία ή συναφή τομέα, με ελάχιστο βαθμό «Λίαν Καλώς».

Απαιτείται πτυχίο (BA) στις Κλασικές Σπουδές, την Αρχαιολογία ή συναφή τομέα, με ελάχιστο βαθμό «Λίαν Καλώς». Διδακτορικό (PhD): Απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος στις Ελληνιστικές Σπουδές ή σε συναφή κλάδο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Περίοδοι Αιτήσεων:

1 – 31 Αυγούστου: Αιτήσεις για Εξειδικευμένο Δίπλωμα, Master’s και Διδακτορικό. 1 – 31 Ιανουαρίου: Αιτήσεις αποκλειστικά για Master’s και Διδακτορικό.

Πληροφορίες και επικοινωνία

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με το Κέντρο Ελληνιστικών Σπουδών της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας: