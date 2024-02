Η πρώτη έκδοση του NT Mini θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Θέατρο Ivan Vazon από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου. Για πέντε συνεχείς βραδιές, το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει μια επιλογή από πέντε εμβληματικά έργα από το ρεπερτόριο του Θεάτρου που παρουσιάσθηκε τα τελευταία πολλά χρόνια, ανακοίνωσε το Εθνικό Θέατρο. Αναμένεται να παρευρεθούν πάνω από 50 ξένοι προσκεκλημένοι της ευρωπαϊκής θεατρικής κοινότητας.

Μεταξύ των προσκεκλημένων είναι εκπρόσωποι κορυφαίων θεατρικών ιδρυμάτων, όπως το Deutsches Theatre του Βερολίνου, το Θέατρο του Odeon του Παρισιού, το Young Vic του Λονδίνου, το Toneelmakerij του Άμστερνταμ, το Theatre de Liege, το Dailes Theatre της Ρίγας, το Teatro Nacional Dona Maria II της Λισαβόνας και τα εθνικά θέατρα της Ελλάδας, της Ρουμανίας, της Κροατίας, του Κοσσυφοπεδίου και της Αλβανίας.

Επίσης θα έρθουν στη Βουλγαρία για το NT Mini επιμελητές φεστιβάλ, όπως το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, το Ingmar Bergman International Theatre Festival της Σουηδίας και φεστιβάλ της Κωνσταντινούπολης και του Τζμπιλίσι, καθώς και δημοσιογράφοι και κριτικοί από εξειδικευμένες διεθνείς πλατφόρμες για τη σκηνική τέχνη , όπως το The Stage, The Theatre Times, SEE Stages και Critical Stages.

