Το Χάλογουιν σε συνδυασμό με την απουσία νέων ταινιών κράτησαν το κοινό μακριά από τις αίθουσες της Βόρειας Αμερικής, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.

Στην κορυφή των εισπράξεων, βρέθηκαν το ντοκιμαντέρ για την Ελίζαμπεθ Χολμς «You Can See Everything» και η ταινία της DC Studios «Clayface», ενώ οι συνολικές πωλήσεις εισιτηρίων δύσκολα θα ξεπεράσουν τα 56 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στούντιο την Κυριακή. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για το δεύτερο Σαββατοκύριακο με τις χαμηλότερες εισπράξεις της χρονιάς, όπως αναφέρει το ΑP.

Το «You Can See Everything» σκαρφάλωσε για πρώτη φορά στην 1η θέση, διατηρώντας ένα ελαφρύ προβάδισμα έναντι του «Clayface», με έσοδα 10,6 εκατομμύρια δολάρια από 2.655 αμερικανικές αίθουσες στην τρίτη εβδομάδα προβολής του. Η ταινία της A24, σε σκηνοθεσία των Νέιθαν Φίλντερ και Λανς Όπενχαϊμ, έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα 63,9 εκατομμύρια δολάρια έναντι προϋπολογισμού μόλις $7 εκατομμυρίων. Σημειώνεται ότι το τρίωρο ντοκιμαντέρ δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη στο διεθνές box office.

Το «Clayface» ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με μόλις 200.684 δολαρίων πίσω από την κορυφή. Η ταινία της Warner Bros. σημείωσε πτώση 57% στη δεύτερη εβδομάδα προβολής της, ανεβάζοντας τις εισπράξεις της στα 44,1 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και τα 83 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, έναντι προϋπολογισμού $44 εκατομμυρίων.

Την τρίτη θέση εξασφάλισε η ταινία κινούμενων σχεδίων της Laika «Wildwood», η οποία πρόσθεσε 150 αίθουσες στη δεύτερη εβδομάδα της, διευρύνοντας την παρουσία της σε 3.100 οθόνες σε ΗΠΑ και Καναδά. Η κυκλοφορία της Fathom Entertainment συγκέντρωσε 7,5 εκατομμύρια δολάρια (πτώση 39% από το τριήμερο της πρεμιέρας), φτάνοντας τα 25,9 εκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική αγορά και τα 35 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Το φιλμ «Wicker» με πρωταγωνίστρια την Ολίβια Κόλμαν, κατέλαβε την τέταρτη θέση με 4,1 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας τις συνολικές της εισπράξεις στο αμερικανικό box Office στα 13,2 εκατομμύρια δολάρια ενώ το «Street Fighter» ολοκλήρωσε την πρώτη πεντάδα, συγκεντρώνοντας 3,2 εκατομμύρια δολάρια στη τρίτη εβδομάδα προβολής του στην Αμερική και 91,9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Συνολικά, το αμερικανικό box office παραμένει ενισχυμένο κατά περισσότερο από 17% σε σύγκριση με πέρυσι, αγγίζοντας μέχρι στιγμής τα 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το top 10 του αμερικανικού box office (30 Οκτωβρίου – 1 Nοεμβρίου)

Οι εκτιμώμενες πωλήσεις εισιτηρίων στις αίθουσες των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με τη Rentrak:

1. «You Can See Everything», $10,6 εκατ.

2. «Clayface», $10,4 εκατ.

3. «Wildwood», $7,5 εκατ.

4. «Wicker», $4,1 εκατ.

5. «Street Fighter», $3,2 εκατ.

6. «Resident Evil», $2,5 εκατ.

7. «Other Mommy», $2,5 εκατ.

8. «The Only Living Pickpocket in New York», $1,9 εκατ.

9. «Heart of the Beast», $1,6 εκατ.

10. «Sense and Sensibility», $1,4 εκατ.