Η λίστα των υποψηφιοτήτων για την κατηγορία Επιλογή Κριτικών (Critics’ Choice) των Βρετανικών Μουσικών Βραβείων (BRIT Awards) του 2026 ανακοινώθηκε, με τους Τζέικομπ Αλόν, Ρόουζ Γκρέι και Σιένα Σπίρο να διεκδικούν το βραβείο.

Οι τρεις καλλιτέχνες βαδίζουν στα χνάρια προηγούμενων νικητών, όπως η Adele, οι Florence and the Machine, και η Έλι Γκούλντινγκ. Οι The Last Dinner Party και ο Μάιλς Σμιθ ήταν οι νικητές των τελευταίων ετών. Από την έναρξή του το 2008, το βραβείο αυτό θεωρείται αξιόπιστο βαρόμετρο για την πρόβλεψη των μελλοντικών αστέρων της μουσικής, αναγνωρίζοντας αυτούς που αργότερα θα πρωταγωνιστήσουν στα φεστιβάλ και θα κερδίσουν άλλα σημαντικά βραβεία.

Ο Τζακ Σάουντερς αποκάλυψε αποκλειστικά τους υποψηφίους χθες στην εκπομπή «New Music Show» του Radio 1. Ο νικητής θα ανακοινωθεί τον Ιανουάριο, πριν από την κύρια τελετή απονομής των βραβείων, η οποία φέτος θα διεξαχθεί στο Co-Op Live του Μάντσεστερ —σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί εκτός Λονδίνου.

Για να είναι επιλέξιμοι για τη συγκεκριμένη κατηγορία οι καλλιτέχνες πρέπει να είναι Βρετανοί και να μην έχει συμπεριληφθεί ακόμη άλμπουμ τους στο Top 20 ή περισσότερα από ένα single στο Top 20 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Το πρώτο άλμπουμ του Άλον «In Limerence», ήταν υποψήφιο για το βραβείο Mercury νωρίτερα φέτος.

Η Ρόουζ Γκρέι κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο «Louder Please» φέτος και η Σιένα Σπάιρο το ντεμπούτο EP «Sink Now, Swim Later» στις αρχές του έτους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ