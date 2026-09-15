Κορυφαίοι πρωταγωνιστές της μικρής οθόνης χάρισαν μερικές από τις πιο εκθαμβωτικές εμφανίσεις της σεζόν στην τελετή απονομής των Βραβείων Emmy 2026, που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Peacock στο Λος Άντζελες.

Τη βραδιά παρουσίασε η Μαρίσκα Χάργκιτεϊ, η διάσημη πρωταγωνίστρια της σειράς «Law & Order: Special Victims Unit», η οποία μετρά 27 επιτυχημένες σεζόν στην οθόνη.

Σύμφωνα με τους L.A. Times, αντί για το καθιερωμένο κόκκινο, το χαλί της φετινής διοργάνωσης είχε μια βαθιά μπλε απόχρωση, τιμώντας την 100η επέτειο του δικτύου NBC, το οποίο μετέδωσε την τελετή.

Η Zendaya επέλεξε μια custom ασημί δημιουργία του οίκου Prada κεντημένη με κρύσταλλα. Το ημιδιάφανο φόρεμα ξεχώριζε για τις λεπτομέρειες από τούλι και το αποκαλυπτικό V κόψιμο τόσο στο μπούστο όσο και στην πλάτη. Η εμφάνιση που είχε την υπογραφή του επί χρόνια συνεργάτη της, Λο Ρόουτς ολοκληρώθηκε με ένα διαμαντένιο ρολόι και εντυπωσιακά σκουλαρίκια με μαργαριτάρια.

Η Σελένα Γκόμεζ έκλεψε τις εντυπώσεις με τη σειρά της, με μία χρυσή μάξι τουαλέτα Louis Vuitton που αγκάλιαζε μοναδικά τη σιλουέτα της. Η σταρ εμφανίστηκε με μακριά κυματιστά μαλλιά που έπεφταν ανάλαφρα στους ώμους, μακιγιάζ σε ήπιες ροζ αποχρώσεις και πολυτελή κοσμήματα του οίκου Tiffany & Co.

Η Σοφία Βεργκάρα χάρισε έναν αέρα λατινοαμερικάνικου ταμπεραμέντου όταν ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει ένα από τα βραβεία της βραδιάς φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία σε ροζ τόνους, κεντημένη με λαμπερές λεπτομέρειες.

Η Φλόρενς Πιου ξεχώρισε με μία τουαλέτα Vivienne Westwood στην απόχρωση της πασχαλιάς. Η δημιουργία, που αγκάλιαζε μοναδικά τις καμπύλες της, έφερε το χαρακτηριστικό ντραπέ κορσέ του ιστορικού οίκου, αέρινα μανίκια από τούλι που έπεφταν στους ώμους και μια επιβλητική ουρά.

Ο Κόλμαν Ντομίγκο επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την απόλυτη κυριαρχία του στο χαλί των βραβείων, επιλέγοντας ένα ειδικά σχεδιασμένο σύνολο του οίκου Valentino. Περιλάμβανε ένα σακάκι σε έντονη πορτοκαλί απόχρωση, κοραλλί πουκάμισο, λευκό παντελόνι και μια τολμηρή φούξια ζώνη στη μέση με μια ιδιαίτερη διαμαντένια καρφίτσα.

Η Σάρα Πίτζεον τράβηξε τα φλας επιλέγοντας μια αιθέρια δημιουργία του οίκου Chanel σε παστέλ λιλά απόχρωση.

Τον ίδιο γαλλικό οίκο εμπιστεύθηκε και η Νικόλ Κίντμαν, η οποία εντυπωσίασε με μια αριστοκρατική, εφαρμοστή λευκή τουαλέτα. Το πάνω μέρος του φορέματος κοσμούσαν 46 χειροποίητα λουλούδια φτιαγμένα από μεταξωτό κρεπ και οργάντζα προσδίδοντας μια μοναδική τρισδιάστατη υφή. Η εικόνα της ολοκληρώθηκε με μαύρες γόβες Chanel, διαμαντένια δαχτυλίδια, ένα κομψό ρολόι και έναν ανάλαφρο, επιμελώς ατημέλητο ψηλό σινιόν.

Η Ελ Φάνινγκ για την τελετή απονομής επέλεξε μια ειδικά σχεδιασμένη μεταξωτή δημιουργία του οίκου Ralph Lauren σε απαλή απόχρωση του πράσινου την οποία συνδύασε με κοσμήματα Cartier.

Η Άγιο Εντεμπίρι φωτογραφήθηκε στο μπλε χαλί με ένα εντυπωσιακό δίχρωμο φόρεμα Chanel το οποίο πλαισίωσε με κοσμήματα Mikimoto και ασημένιες γόβες.

Ο Χάρισον Φορντ και η Καλίστα Φλόκχαρτ παρέδωσαν μαθήματα διαχρονικής γοητείας στο χαλί της διοργάνωσης. Ο θρυλικός ηθοποιός ξεχώρισε με την απόλυτη κομψότητα ενός κλασικού σμόκιν, ενώ η σύζυγός του προτίμησε μία ρομαντική δημιουργία του οίκου Zuhair Murad σε έντονη ροζ απόχρωση.