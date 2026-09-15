Με μεγάλο νικητή το «Widow’s Bay» ολοκληρώθηκε η φετινή απονομή των Emmy Awards, με τη σειρά της Apple TV να γράφει ιστορία. Συγκεντρώνοντας 14 βραβεία, κατέκτησε την κορυφή στις κωμικές κατηγορίες και έθεσε νέο ρεκόρ για τον μεγαλύτερο αριθμό Emmy που έχει κερδίσει κωμική σειρά μέσα σε μία σεζόν.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες διακρίσεις της βραδιάς ήταν εκείνη της καλύτερης κωμικής σειράς, ενώ ο Matthew Rhys τιμήθηκε με το Emmy Α’ ανδρικού ρόλου στην κωμωδία, φτάνοντας συνολικά τα τρία βραβεία για τη φετινή διοργάνωση.

Στο μέτωπο του δράματος, το «The Pitt» διατήρησε τον τίτλο της καλύτερης δραματικής σειράς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο Noah Wyle επανέλαβε επίσης την περσινή του επιτυχία, κερδίζοντας ξανά το Emmy Α’ ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά. Παρά τις δύο κορυφαίες διακρίσεις, ωστόσο, η σειρά του HBO Max δεν κατάφερε να προσθέσει άλλο βραβείο στη συλλογή της, κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Το «Widow’s Bay» κυριάρχησε στις κωμικές κατηγορίες

Το «Widow’s Bay» κέρδισε όλα τα υπόλοιπα βραβεία στις κατηγορίες κωμωδίας, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του.

Η σειρά έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειώσει πέρυσι το «The Studio», επίσης στην πρώτη του σεζόν και επίσης παραγωγή της Apple TV, με 13 βραβεία.

«Οι εορτασμοί θα διαρκέσουν πολύ, θα είναι διαφορετικοί και ελπίζω, κάποιες φορές, ξέφρενοι», είπε ο Rhys στους δημοσιογράφους στα παρασκήνια, κρατώντας δύο από τα Emmy του.

Το «Widow’s Bay», που δημιούργησε η Katie Dippold, συνδυάζει έντονα την κωμωδία με τον τρόμο. Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια νησιωτική κοινότητα της Νέας Αγγλίας, όπου οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με μια κατάρα που χρονολογείται εδώ και αιώνες. Ο Rhys υποδύεται τον Δήμαρχο της κοινότητας.

Η σειρά κέρδισε επίσης τα βραβεία σκηνοθεσίας, για τον Hiro Murai, και σεναρίου, για τη δημιουργό της Katie Dippold, η οποία κατέκτησε το πρώτο της Emmy, στην πρώτη της υποψηφιότητα.

«Ευχαριστώ την Apple που μας επέτρεψε να κάνουμε αυτό το τρελό, δημιουργικό εγχείρημα. Πραγματικά μας άφησαν να κάνουμε αυτή την παράξενη σειρά», είπε η Dippold παραλαμβάνοντας το βραβείο.

Η σειρά είχε ήδη κερδίσει οκτώ Emmy σε προηγούμενη τελετή, και πρόσθεσε άλλα έξι τη Δευτέρα, κερδίζοντας σε όλες τις κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια εκείνο το βράδυ.

Ο Stephen Root κέρδισε το Emmy Β’ ανδρικού ρόλου σε κωμική σειρά και η Kate O’Flynn το αντίστοιχο Βραβείο Β’ γυναικείου ρόλου.

«The Pitt» και «Hacks» δεν επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά

Το «The Pitt» ήταν η σειρά με τις περισσότερες υποψηφιότητες στις δραματικές κατηγορίες, με 25, ενώ το «Hacks» είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες μεταξύ των κωμωδιών, με 24.

Ωστόσο, καμία από τις δύο σειρές δεν κατάφερε να κυριαρχήσει στην τελετή.

Το «Hacks» απέσπασε μόλις ένα βραβείο τη Δευτέρα, αυτό της Jean Smart για τον Α’ γυναικείο ρόλο σε κωμική σειρά.

Για την ερμηνεία της ως Deborah Vance στην 5η σεζόν τoυ «Hacks» στο HBO Max, κέρδισε το πέμπτο της Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία, αποτελώντας την πρώτη ηθοποιό που παίρνει Emmy για κάθε σεζόν μιας σειράς.

Σύμφωνα με το Variety, συνυποψήφιές της ήταν οι Λίζα Κούντροου (Lisa Kudrow), Κουίντα Μπράνσον (Quinta Brunson), Ελ Φάνινγκ (Elle Fanning) και ‘Αιο Εντεμπίρι (Ayo Edebiri).

Η Σμαρτ καταχειροκροτήθηκε από το κοινό που σηκώθηκε όρθιο όταν το όνομά της ανακοινώθηκε από τη Zendaya, η οποία απένειμε το βραβείο.

«Μόνο οι άντρες να μείνουν όρθιοι. Τα κορίτσια μπορούν να καθίσουν», αστειεύτηκε, καθώς παραλάμβανε το αγαλματίδιο.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια αφιέρωσε τη νίκη της στους δημιουργούς του «Hacks», Λούσια Ανιέλο (Lucia Aniello), Τζεν Στάτσκι (Jen Statsky) και Πολ Γ. Ντάουνς (Paul W. Downs).

«Όλα αρχίζουν και τελειώνουν με αυτούς», είπε. «Σας αγαπώ τόσο πολύ. Τι εκπληκτικό ταξίδι ήταν αυτό», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται ότι ο μόνος ηθοποιός που είχε καταφέρει μέχρι σήμερα να κερδίζει Emmy σε κάθε κύκλο της σειράς του ήταν ο Μπιλ Κόσμπι, επικρατώντας και για τις τρεις σεζόν του «I Spy» από το 1966 έως το 1968.

Πέρα από τα πέντε βραβεία για το «Hacks», η Σμαρτ έχει τιμηθεί στο παρελθόν με Emmy για τις guest εμφανίσεις της στο «Frasier» το 2000 και το 2001, καθώς και για τον Β’ Γυναικείο Ρόλο στο «Samantha Who?» το 2008. Παράλληλα, έχει υπάρξει υποψήφια για τις ερμηνείες της στις σειρές «The District», «24» (για δύο σεζόν), «Harry’s Law», «Fargo», «Watchmen» και «Mare of Easttown».

Η Σμαρτ η οποία συνοδευόταν από τον μικρότερο γιο της, αποτύπωσε το εντυπωσιακό στυλ της Vance στο χαλί του θεάτρου Peacock επιλέγοντας μια μαύρη μάξι δημιουργία με βαθύ V και ασημί μεταλλιζέ μανίκια με πλισέ λεπτομέρειες. Συμπλήρωσε την εμφάνιση με ένα ζευγάρι vintage σκουλαρίκια από διαμάντια και μαργαριτάρια, καθώς και ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι 8 καρατίων, δημιουργία του οίκου Rahaminov Diamonds, με έδρα το Λος Άντζελες.

Ο Noah Wyle βραβεύτηκε για την ερμηνεία του ως Dr. Michael «Robby» Robinavitch, έναν ρόλο που σηματοδότησε μια σημαντική αναζωπύρωση στην καριέρα του, μετά την επιτυχία του στη σειρά «ER» τη δεκαετία του 1990.

«Αυτό είναι το μόνο πράγμα που ήθελα να κάνω σε όλη μου τη ζωή και αυτή είναι η μόνη λέσχη στην οποία ήθελα να ανήκω», είπε ο Wyle παραλαμβάνοντας το βραβείο.

Η Rhea Seehorn κέρδισε το πρώτο της Emmy

Η Rhea Seehorn απέσπασε το πρώτο Emmy της καριέρας της για την ερμηνεία της στο «Pluribus» της Apple TV, όπου υποδύεται τον μοναδικό κεντρικό χαρακτήρα της σειράς.

Η 54χρονη ηθοποιός είχε στο παρελθόν προταθεί δύο φορές για Emmy χωρίς να κερδίσει, για τον ρόλο της στο «Better Call Saul».

Ο δημιουργός του «Pluribus» και του «Breaking Bad», Vince Gilligan, κέρδισε επίσης το πέμπτο Emmy της καριέρας του για τη συγγραφή της σειράς.

Στις δραματικές κατηγορίες, η Allison Janney κέρδισε το Emmy Β’ γυναικείου ρόλου για το «The Diplomat», ενώ ο Tom Pelphrey απέσπασε το βραβείο Β’ ανδρικού ρόλου για το «Task», επικρατώντας μεταξύ άλλων υποψηφίων από το «The Pitt».

Το «Widow’s Bay» είχε συγκεντρώσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό καστ, συνδυάζοντας νεότερους ηθοποιούς με καταξιωμένους και ιδιαίτερα γνωστούς βετεράνους.

Για την Kate O’Flynn και τον Stephen Root, τα βραβεία ήταν τα πρώτα Emmy της καριέρας τους.

Η 40χρονη Βρετανίδα ηθοποιός, η οποία είχε γίνει κυρίως γνωστή για τη δουλειά της στο θέατρο, υποδύεται την Patricia Moyer, μια κοινωνικά απομονωμένη εργαζόμενη σε Δήμο που έρχεται αντιμέτωπη με μία δαιμονική δύναμη στο «Widow’s Bay».

«Αυτός είναι ο ρόλος μιας ζωής. Αυτό είναι για όλες τις Patricias εκεί έξω», είπε από τη σκηνή.

Ο Stephen Root, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους character actors των τελευταίων δεκαετιών, κέρδισε τον Harrison Ford, ο οποίος θεωρούνταν από αρκετούς φαβορί για το πρώτο σημαντικό ανταγωνιστικό βραβείο της καριέρας του στο Χόλιγουντ για τον ρόλο του στο «Shrinking».

«Σας ευχαριστώ, κύριε, για όλα αυτά τα πολλά, πολλά, πολλά χρόνια σπουδαίας υποκριτικής», είπε ο Root απευθυνόμενος στον Ford.

Ο 74χρονος Root έγινε ο γηραιότερος νικητής στην κατηγορία.

Παράλληλα, η Sally Field, σε ηλικία 79 ετών, έγινε η γηραιότερη γυναίκα που κερδίζει το Emmy Α’ γυναικείου ρόλου σε μίνι σειρά, ανθολογική σειρά ή τηλεταινία, για το «Remarkably Bright Creatures».

Το «The Late Show with Stephen Colbert» κέρδισε μετά την ακύρωσή του

Το «The Late Show with Stephen Colbert», το οποίο το CBS αποφάσισε να διακόψει, κέρδισε το Emmy για την καλύτερη variety σειρά.

Πρόκειται για ένα από τα έξι Emmy που έχει κερδίσει φέτος η εκπομπή, μετά την απόφαση του δικτύου να την ακυρώσει για οικονομικούς λόγους, όπως υποστήριξε το CBS. Η απόφαση, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις, με αρκετούς να τη συνδέουν με την κριτική που ασκούσε ο Colbert στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Αν σας αρέσει η αποψινή κωμωδία, οι παλιοί μου σεναριογράφοι την έγραψαν», είπε ο Colbert.

Όλες οι εμφανίσεις στην έναρξη της τελετής

Η Mariska Hargitay άνοιξε την τηλεοπτική μετάδοση του NBC με ένα μουσικό αφιέρωμα στην τηλεθέαση, με τίτλο «I Love TV Screens», σε μια εκτέλεση πάνω στη μελωδία του «I Love Rock ’n’ Roll».

Στην έναρξη εμφανίστηκαν επίσης, σε μαγνητοσκοπημένο υλικό, ο πρωταθλητής του NBA Jalen Brunson των New York Knicks και η ηθοποιός Jennifer Coolidge.

«Το NBC γιορτάζει τα 100 χρόνια του και εγώ είμαι στο “Law & Order: SVU” όλα αυτά τα χρόνια», αστειεύτηκε η Hargitay, η οποία έχει κερδίσει τρία Emmy και πρωταγωνιστεί στη σειρά εδώ και 27 σεζόν.

Η Taylor Swift συμμετείχε μαζί με τη Hargitay σε προμαγνητοσκοπημένο σκετς βασισμένο στο «Law & Order».

Τέλος, ο Michael J. Fox, ο οποίος ήταν υποψήφιος για τη δουλειά του μαζί με τον Harrison Ford στο «Shrinking», τιμήθηκε με το Bob Hope Humanitarian Award.

Η Sally Field αναφέρθηκε επίσης στην καριέρα της συμπρωταγωνίστριας της στις «Steel Magnolias», Dolly Parton, σε ένα αφιέρωμα κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης, στο οποίο συμμετείχε και η Reba McEntire.