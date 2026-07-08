Η ιατρική δραματική σειρά «The Pitt» και η κωμωδία «Hacks», η οποία εστιάζει στις περιπέτειες μιας μεγαλύτερης σε ηλικία κωμικού, αναδείχτηκαν σήμερα (8/7) οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Emmy, τον θεσμό που αποτελεί το τηλεοπτικό ισοδύναμο των βραβείων Όσκαρ.

Το «The Pitt» μετρά 25 υποψηφιότητες και οδηγεί την κούρσα, ως το επικρατέστερο φαβορί για το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς. Το «Hacks» εξασφάλισε 24 υποψηφιότητες, παίρνοντας τα ηνία στην κατηγορία της κωμωδίας.

Στη μάχη για το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς, εκτός από το «The Pitt», συνδιεκδικητές θα είναι οι παραγωγές «The Diplomat»,«The Gilded Age», «A Knight of the Seven Kingdoms», «Paradise», «Pluribus», «Slow Horses» και «Your Friends and Neighbors».

Στην κατηγορία της Καλύτερης Κωμικής Σειράς, το «Hacks» θα βρεθεί αντιμέτωπο με τα σίριαλ «Abbott Elementary», «The Bear», «Margo’s Got Money Troubles», «Nobody Wants This», «Only Murders in the Building», «Shrinking» και «Widow’s Bay».

Οι μεγάλοι νικητές πρόκειται να ανακοινωθούν τη 14η Σεπτεμβρίου σε μια λαμπερή επίσημη τελετή στο Λος Άντζελες. Η βραδιά θα προβληθεί σε ζωντανή μετάδοση από το δίκτυο NBC, με κεντρική παρουσιάστρια τη Μαρίσκα Χαργκιτάι, τη δημοφιλή πρωταγωνίστρια της σειράς «Law & Order: SVU».

Ακολουθούν οι υποψηφιότητες στις βασικές κατηγορίες για την 78η τελετή των βραβείων Emmy:

Καλύτερη δραματική σειρά

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

Καλύτερη κωμική σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money ⁠Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow’s Bay

Καλύτερη μίνι σειρά

All Her Fault

The Beast in Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Paradise

Γκάρι Όλντμαν, Slow Horses

Μαρκ Ράφαλο, Task

Ρούφους Σιούελ, The Diplomat

Νόα Γουάιλ, The Pitt

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά

Κάρι Κουν, The Gilded Age

Τσέις Ινφίνιτι, The Testaments

Κέρι Ράσελ, The Diplomat

Ρία Σίχορν, Pluribus

Zendaya, Euphoria

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά

Γιαχία Αμπντούλ Ματίν, Wonder Man

Στιβ Καρέλ, Rooster

Μάθιου Ρις, Widow’s Bay

Τζέισον Σίγκελ, Shrinking

Μάρτιν Σορτ, Only Murders in the Building

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά