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Η ιατρική δραματική σειρά «The Pitt» και η κωμωδία «Hacks», η οποία εστιάζει στις περιπέτειες μιας μεγαλύτερης σε ηλικία κωμικού, αναδείχτηκαν σήμερα (8/7) οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Emmy, τον θεσμό που αποτελεί το τηλεοπτικό ισοδύναμο των βραβείων Όσκαρ.
Το «The Pitt» μετρά 25 υποψηφιότητες και οδηγεί την κούρσα, ως το επικρατέστερο φαβορί για το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς. Το «Hacks» εξασφάλισε 24 υποψηφιότητες, παίρνοντας τα ηνία στην κατηγορία της κωμωδίας.
Στη μάχη για το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς, εκτός από το «The Pitt», συνδιεκδικητές θα είναι οι παραγωγές «The Diplomat»,«The Gilded Age», «A Knight of the Seven Kingdoms», «Paradise», «Pluribus», «Slow Horses» και «Your Friends and Neighbors».
Στην κατηγορία της Καλύτερης Κωμικής Σειράς, το «Hacks» θα βρεθεί αντιμέτωπο με τα σίριαλ «Abbott Elementary», «The Bear», «Margo’s Got Money Troubles», «Nobody Wants This», «Only Murders in the Building», «Shrinking» και «Widow’s Bay».
Οι μεγάλοι νικητές πρόκειται να ανακοινωθούν τη 14η Σεπτεμβρίου σε μια λαμπερή επίσημη τελετή στο Λος Άντζελες. Η βραδιά θα προβληθεί σε ζωντανή μετάδοση από το δίκτυο NBC, με κεντρική παρουσιάστρια τη Μαρίσκα Χαργκιτάι, τη δημοφιλή πρωταγωνίστρια της σειράς «Law & Order: SVU».
Ακολουθούν οι υποψηφιότητες στις βασικές κατηγορίες για την 78η τελετή των βραβείων Emmy:
Καλύτερη δραματική σειρά
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends and Neighbors
Καλύτερη κωμική σειρά
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
Καλύτερη μίνι σειρά
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά
- Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Paradise
- Γκάρι Όλντμαν, Slow Horses
- Μαρκ Ράφαλο, Task
- Ρούφους Σιούελ, The Diplomat
- Νόα Γουάιλ, The Pitt
Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά
- Κάρι Κουν, The Gilded Age
- Τσέις Ινφίνιτι, The Testaments
- Κέρι Ράσελ, The Diplomat
- Ρία Σίχορν, Pluribus
- Zendaya, Euphoria
Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά
- Γιαχία Αμπντούλ Ματίν, Wonder Man
- Στιβ Καρέλ, Rooster
- Μάθιου Ρις, Widow’s Bay
- Τζέισον Σίγκελ, Shrinking
- Μάρτιν Σορτ, Only Murders in the Building
Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά
- Κουίντα Μπράνσον, Abbott Elementary
- Άιο Εντεμπίρι, The Bear
- Έλ Φάνινγκ, Margo’s Got Money Troubles
- Λίζα Κούντροου, Mon Comeback
- Τζιν Σμαρτ, Hacks