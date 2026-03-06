Με τη λάμψη της χρυσής επετείου των 50 χρόνων, τα Βραβεία Olivier που φέρουν το όνομα του θρυλικού ηθοποιού Σερ Λόρενς Ολίβιε (Sir Laurence Olivier) επιστρέφουν για να τιμήσουν την κορυφαία δημιουργικότητα της βρετανικής σκηνής, στο θέατρο, την όπερα και τον χορό.

Για το 2026, το «Paddington the Musical» και το «Into The Woods» ηγούνται της κούρσας των υποψηφιοτήτων, έχοντας εξασφαλίσει από 11 διακρίσεις το καθένα.

Ακολουθούν με έξι υποψηφιότητες η αναβίωση του κλασικού δράματος του Άρθουρ Μίλερ «All My Sons», η νέα παραγωγή «Kenrex» και η μεταφορά από το Μπρόντγουεϊ του «Stereophonic».

Το «Into The Woods», που παρουσιάζεται αυτή την περίοδο στο θέατρο Bridge απέσπασε υποψηφιότητες μεταξύ άλλων για την Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Μιούζικαλ για τον Τζέιμι Πάρκερ καθώς και για τη σκηνοθεσία του Τζόρνταν Φάιν, η οποία είναι η δεύτερη συνεχόμενη διάκριση μετά την περσινή για το «Fiddler on the Roof».

Παράλληλα, ο σχεδιαστής Τομ Σκατ κέρδισε την πέμπτη και έκτη υποψηφιότητα της καριέρας του στις κατηγορίες Σκηνογραφίας και Σχεδίασης Κοστουμιών, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του ένα Βραβείο Σκηνογραφίας για το «Fiddler on the Roof».

Το «Paddington the Musical», που παρουσιάζεται στο Θέατρο Savoy διεκδικεί τον τίτλο του Καλύτερου Νέου Μιούζικαλ ενώ οι πρωταγωνιστές που μοιράζονται τον ρόλο του Πάντινγκτον, Τζέιμς Χαμίντ και Άρτι Σαχ, είναι από κοινού υποψήφιοι για το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Μιούζικαλ.

Οι υποψήφιες για το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου είναι η Κέιτ Μπλάνσετ («The Seagull»), η Μαριάν Ζαν-Μπατίστ («All My Sons»), η Τζούλια ΜακΝτέρμοτ («Weather Girl»), η Ρόζαμουντ Πάικ («Inter Alia») και η Ρόζι Σίχι («Guess How Much I Love You?») στη δεύτερη συνεχόμενη υποψηφιότητά της, μετά την περσινή για το «Machinal».

Οι διεκδικητές του Βραβείου Α’ Ανδρικού Ρόλου είναι ο Μπράιαν Κράνστον και ο Τομ Χίντλστον για τα «All My Sons» και «Much Ado About Nothing» αντίστοιχα, πλαισιωμένοι από τους Σον Χέις («Good Night, Oscar»), Τζακ Χόλντεν («Kenrex») και Ντέιβιντ Σιλντς («Punch»).

Η φετινή τελετή απονομής των Βραβείων Olivier θα πραγματοποιηθεί στις 12 Απριλίου στο εμβληματικό Royal Albert Hall με οικοδεσπότη τον Νικ Μοχάμεντ. Η βραδιά θα μεταδοθεί από το BBC Two και την πλατφόρμα iPlayer, σύμφωνα με το Variety.

Ακολουθούν οι υποψηφιότητες στις κυριότερες κατηγορίες των Βραβείων Olivier 2026:

Καλύτερο Νέο Μιούζικαλ

«Here We Are» Εθνικό Θέατρο, Lyttelton

«Paddington The Musical» Savoy Theatre

«Shucked» Regent’s Park Open Air Theatre

«The Unlikely Pilgrimage Of Harold Fry» Theatre Royal Haymarket

Καλύτερη Αναβίωση Μιούζικαλ

«American Psycho» Almeida Theatre

«Evita» The London Palladium

«Into The Woods» Bridge Theatre

«The Producers» Garrick Theatre

Καλύτερο Νέο Θεατρικό Έργο

«1536» Ava Pickett, Almeida Theatre

«Inter Alia» Suzie Miller, National Theatre, Lyttelton

«Kenrex» Jack Holden και Ed Stambollouian, The Other Palace

«Punch» James Graham, Young Vic και Apollo Theatre

Καλύτερη Αναβίωση

«All My Sons» Arthur Miller, Wyndham’s Theatre

«Arcadia» Tom Stoppard, The Old Vic

«Much Ado About Nothing» William Shakespeare, Theatre Royal Drury Lane

«The Seagull» Anton Chekhov, Barbican Theatre

Καλύτερη Νέα Ψυχαγωγική ή Κωμική Παράσταση

«The Comedy About Spies» Henry Lewis και Henry Shields

«Every Brilliant Thing» Duncan Macmillan

«Oh, Mary!» Cole Escola

«Paranormal Activity» Levi Holloway

Καλύτερη Ηθοποιός

Cate Blanchett

Marianne Jean-Baptiste

Julia McDermott

Rosamund Pike

Rosie Sheehy

Καλύτερος Ηθοποιός

Bryan Cranston

Sean Hayes

Tom Hiddleston

Jack Holden

David Shields

Καλύτερος Ηθοποιός σε Μιούζικαλ

Marc Antolin, «The Producers»

James Hameed και Arti Shah, «Paddington The Musical»

Andy Nyman, «The Producers»

Jamie Parker, «Into The Woods»

Diego Andres Rodriguez, «Evita»

Καλύτερη Ηθοποιός σε Μιούζικαλ

Katie Brayben, «Into The Woods»

Danielle Fiamanya και Georgina Onuorah, «Brigadoon»

Jane Krakowski, «Here We Are»

Jenna Russell, «The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry»

Rachel Zegler, «Evita»

Καλύτερη Ηθοποιός Β΄ Ρόλου

Isis Hainsworth, «Arcadia»

Julie Hesmondhalgh, «Punch»

Lucy Karczewski, «Stereophonic»

Hayley Squires, «All My Sons»

Sophie Thompson, «When We Are Married»

Καλύτερος Ηθοποιός Β΄Ρόλου

Hammed Animashaun, «Dealer’s Choice»

Paapa Essiedu, «All My Sons»

Zachary Hart, «The Seagull»

Zachary Hart, «Stereophonic»

Giles Terera, «Oh, Mary!»

Καλύτερος Ηθοποιός Β΄Ρόλου σε Μιούζικαλ

Trevor Ashley, «The Producers»

Corbin Bleu, «The Great Gatsby»

Tom Edden, «Paddington the Musical»

Jo Foster, «Into The Woods»

Oliver Savile, «Into The Woods»

Καλύτερη Ηθοποιός Β΄Ρόλου σε Μιούζικαλ

Tracie Bennett, «Here We Are»

Amy Booth-Steel, «Paddington the Musical»

Kate Fleetwood, «Into The Woods»

Victoria Hamilton-Barritt, «Paddington the Musical»

Georgina Onuorah, «Shucked»

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Jordan Fein, «Into The Woods»

Luke Sheppard, «Paddington the Musical»

Ed Stambollouian, «Kenrex»

Lyndsey Turner, «1536»

Ivo van Hove, «All My Sons»

Καλύτερος Χορογράφος Θεάτρου

Fabian Aloise, «Evita»

Ellen Kane, «Paddington the Musical»

Drew McOnie, «Brigadoon»

Lynne Page, «American Psycho»

Καλύτερος Σχεδιασμός Κοστουμιών

Enver Chakartash, «Stereophonic»

Linda Cho, «The Great Gatsby – A New Musical»

Tom Scutt, «Into The Woods»

Gabriella Slade και Tahra Zafar, «Paddington The Musical»

Καλύτερος Σχεδιασμός Ήχου

Adam Fisher, «Into The Woods»

Gareth Owen, «Paddington the Musical»

Ryan Rumery, «Stereophonic»

Giles Thomas, «Kenrex»

Καλύτερος Σχεδιασμός Φωτισμού

Robbie Butler, «Punch»

Jon Clark, «Evita»

Aideen Malone και Roland Horvath, «Into The Woods»

Joshua Pharo, «Kenrex»

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ