Ο Σον Πεν έλαβε το τρίτο του βραβείο Όσκαρ, αυτό του δεύτερου ανδρικού ρόλου, για την ερμηνεία του -καρικατούρα άκαμπτου στρατιωτικού, που βασανίζεται από τη σύγκρουση ανάμεσα στον ρατσισμό του και τις σεξουαλικές επιθυμίες του- στο φιλμ «Μια μάχη μετά την άλλη».

Ήδη τιμηθείς με βραβεία πρώτου ανδρικού ρόλου (Mystic River, 2004, Harvey Milk, 2009) ο 65χρονος ηθοποιός, πιστός στη φήμη του αντισυμβατικού και αντικομφορμιστή που τον συνοδεύει, δεν ήταν παρών για να παραλάβει το βραβείο του.

Κυριότεροι ανταγωνιστές του θεωρούνταν οι Στέλαν Σκάρσγκαρντ («Συναισθηματική αξία») και Ντελρόι Λίντο («Αμαρτωλοί»).

