Η Έιμι Μάντιγκαν έλαβε χθες Κυριακή το βράδυ βραβείο Όσκαρ β΄ γυναικείου ρόλου, καταφέρνοντας να ξεπεράσει την παραδοσιακή απέχθεια της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για τις ταινίες τρόμου, χάρη στην ενσάρκωση επίφοβης μάγισσας στην ταινία Weapons (σκηνοθεσία Ζακ Κρέγκερ, Warner Bros).

Η 75χρονη Αμερικανίδα κατάφερε να πάρει στα χέρια της επιτέλους το χρυσό αγαλματίδιο 40 χρόνια αφότου χρίστηκε υποψήφια για δεύτερο ρόλο για πρώτη φορά, κερδίζοντας σοβαρές ανταγωνίστριες: την Τεϊάνα Τέιλορ («Μια μάχη μετά την άλλη»), τη Γούνμι Μοσάκου («Αμαρτωλοί») και τα δυο αστέρια Ελ Φάνινγκ και Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λιλέας («Συναισθηματική αξία»).

