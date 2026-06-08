Η θεατρική παράσταση «Death of a Salesman» με πρωταγωνιστές τον Νέιθαν Λέιν και τη Λόρι Μέτκαλφ, μια νέα προσέγγιση του αριστουργήματος του Άρθουρ Μίλερ για το αμερικανικό όνειρο, θριάμβευσε στην 79η τελετή απονομής των Βραβείων Tony. Η παραγωγή απέσπασε συνολικά έξι διακρίσεις, εξασφαλίζοντας τον μεγαλύτερο αριθμό στη φετινή διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Αναβίωσης Θεατρικού Έργου, ενώ η Μέτκαλφ αναδείχτηκε νικήτρια στην κατηγορία του Α’ Γυναικείου Ρόλου και ο Τζο Μαντέλο (Joe Mantello) στη Σκηνοθεσία.

Σύμφωνα με το Variety, αυτή η αναγνώριση είναι σημαντική, καθώς αποτελεί το πρώτο Βραβείο Tony, για τον αμφιλεγόμενο παραγωγό Σκοτ Ρούντιν ο οποίος αποσύρθηκε από το Μπρόντγουεϊ το 2021, μετά τις πολυάριθμες κατηγορίες για εκφοβισμό και κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι σε εργαζομένους.

«Δεν θα βρισκόμασταν όλοι εδώ χωρίς το σπάνιο ταλέντο του Τζο Μαντέλο, ο οποίος δημιούργησε αυτή την αποκαλυπτική παραγωγή», είπε ο Λέιν παραλαμβάνοντας το βραβείο. «Το σημαντικότερο όμως είναι, η μεγαλοφυΐα του Άρθουρ Μίλερ, ο οποίος δημιούργησε αυτό το μνημειώδες αριστούργημα, το οποίο δυστυχώς παραμένει εξίσου επίκαιρο όσο και το 1949», πρόσθεσε.

Το «Ragtime», ένα καθηλωτικό ιστορικό έπος, τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Αναβίωσης Μιούζικαλ, ενώ εξασφάλισε και τις διακρίσεις Α’ Γυναικείου και Α’ Ανδρικού Ρόλου για τις ερμηνείες των Κέισι Λέβι (Caissie Levy) και Τζόσουα Χένρι (Joshua Henry) αντίστοιχα. Η αρχική παραγωγή του 1998 είχε κερδίσει δύο Tony αλλά δεν είχε καταφέρει να αποσπάσει το κορυφαίο βραβείο της κατηγορίας του.

Το «Schmigadoon!», μια ανάλαφρη κωμική ωδή στη Χρυσή Εποχή του θεάτρου, απέσπασε τα Βραβεία Καλύτερου Μιούζικαλ, Πρωτότυπης Μουσικής, Λιμπρέτου και Ενορχήστρωσης. Η παραγωγός Κριστίν Σβάρτσμαν (Christine Schwarzman) μάλιστα ευχαρίστησε χιουμοριστικά την πλατφόρμα Apple TV+ (καθώς η παράσταση βασίζεται στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά) για την ακύρωση του τρίτου κύκλου της. «Χωρίς αυτό», σχολίασε αστειευόμενη, «δεν θα είχαμε καταφέρει να το ανεβάσουμε στο Μπρόντγουεϊ».

Ο κορυφαίος πρωταγωνιστής Τζον Λίθγκοου απέσπασε το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για το «Giant», μια καυστική ματιά στη γεμάτη αντιπαραθέσεις προσωπικότητα του διάσημου συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Ρόαλντ Νταλ (Roald Dahl Στον ευχαριστήριο λόγο του, ο ηθοποιός χαρακτήρισε την παράσταση ως «ένα έργο για τη σκληρότητα σε μια σκληρή εποχή».

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη του Λίθγκοου στα βραβεία, μετά το «The Changing Room» το 1973 και το «Sweet Smell of Success» το 2002. «Είχα πολλές στιγμές έκστασης στην καριέρα μου», συμπλήρωσε επί σκηνής, «αλλά αυτή η στιγμή είναι σίγουρα μία από τις κορυφαίες».

Στο ίδιο ορόσημο, των τριών Βραβείων Tony, έφτασε και η Λόρι Μέτκαλφ μετά τις ερμηνείες της στα έργα «Three Tall Women» (2018) και «A Doll’s House, Part 2» (2017).

Παράλληλα, η Λέσλι Μάνβιλ κατέκτησε το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Ιοκάστη στον «Οιδίποδα» στην πρώτη της εμφάνιση στο Μπρόντγουεϊ.

Οι μεγάλοι νικητές των Βραβείων Tony 2026:

Καλύτερο Μιούζικαλ: «Schmigadoon!»

Καλύτερο Θεατρικό Έργο: «Liberation»

Καλύτερη Αναβίωση Μιούζικαλ: «Ragtime»

Καλύτερη Αναβίωση Θεατρικού Έργου: «Death of a Salesman»

Α΄Ανδρικός Ρόλος σε Θεατρικό Έργο: John Lithgow, «Giant»

Α΄Γυναικείος Ρόλος σε Θεατρικό Έργο: Lesley Manville, «Oedipus»

Α΄Ανδρικός Ρόλος σε Μιούζικαλ: Joshua Henry, «Ragtime»

Α΄Γυναικείος Ρόλος σε Μιούζικαλ: Caissie Levy, Ragtime»

Β΄Ανδρικός Ρόλος σε Μιούζικαλ: Ali Louis Bourzgui, «The Lost Boys»

Β΄Γυναικείος Ρόλος σε Μιούζικαλ: Shoshana Bean, «The Lost Boys»

Β΄Ανδρικός Ρόλος σε Θεατρικό Έργο: Alden Ehrenreich «Becky Shaw»

Β΄Γυναικείος Ρόλος σε Θεατρικό Έργο: Laurie Metcalf «Death of a Salesman»

Σκηνοθεσία Θεατρικού Έργου: Joe Mantello «Death of a Salesman»

Σκηνοθεσία Μιούζικαλ: Zhailon Levingston και Bill Rauch,Ζέιλον Λέβινγκστον, «Cats: The Jellicle Ball»

Πρωτότυπη Μουσική-Λιμπρέτο: «Schmigadoon!», Cinco Paul

Χορογραφίες: Omari Wiles και Arturo Lyons, «Cats: The Jellicle Ball»

Ενορχήστρωση: Doug Besterman και Mike Morris, «Schmigadoon!»

Σκηνογραφία σε Μιούζικαλ: Dane Laffrey, «The Lost Boys»

Σκηνογραφία σε Θεατρικό Εργο: Chloe Lamford, «Arthur Miller’s Death of a Salesman»

Ενδυματολογία σε Μιούζικαλ: Qween Jean, «Cats: The Jellicle Ball»

Ενδυματολογία σε Θεατρικό Εργο:Jeff Mahshie, «Fallen Angels»

Σχεδιασμός Ήχου σε Μιούζικαλ: Kai Harada, «Ragtime»

Σχεδιασμός Ήχου σε Θεατρικό Εργο: Mikaal Sulaiman, «Arthur Miller’s Death of a Salesman»

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ