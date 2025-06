Μεγάλη χαρά και περηφάνια για την Ελεάννα Φινοκαλιώτη, που συμμετείχε στο βραβευμένο μιούζικαλ Let’s Be Bad: Celebrating Broadway Villains, το οποίο κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Θιάσου (Best Ensemble) στα 54ONY Awards — έναν θεσμό που θεωρείται τα “Tonys” του 54 Below, του πιο ιστορικού cabaret space του Μανχάταν.

Η παράσταση έκανε δύο sold-out εμφανίσεις μέσα στο 2024, με την Ελεάννα να κλέβει την παράσταση ως Rizzo από το Grease. Μαζί με ένα εξαιρετικό cast, αποτελούμενο από αστέρια του Broadway αλλά και ανερχόμενα διαμάντια, παρουσίασαν αγαπημένα τραγούδια από τους πιο «κακούς» χαρακτήρες του Broadway — από το The Wiz και το Little Shop of Horrors, μέχρι τη ροκ πλευρά του Grease.

Αυτή η βράβευση είναι άλλο ένα σημαντικό βήμα στην καλλιτεχνική πορεία της ηθοποιού και ερμηνεύτριας στην Αμερική. Και όπως φαίνεται, η δική μας Ελεάννα δεν σταματά να ανεβαίνει – κάθε της εμφάνιση γράφει και μια νέα επιτυχία.

Το Let’s Be Bad ετοιμάζεται τώρα για το επόμενό του ταξίδι, με σχέδια για νέες σκηνές και ακόμη μεγαλύτερο κοινό — και, γιατί όχι άλλωστε; — ακόμα και στο Broadway!

Συντελεστές:

Παρουσίαση: BwaySHO

Παραγωγή: Rissa Lavilla

Σκηνοθεσία: Matthew B. Cullen

Κείμενο, συμπαραγωγή & συν-σκηνοθεσία: Kaitlin Rowan

Μουσική διεύθυνση: Bruce De La Cruz

Βοηθός παραγωγής: Mateo Gutierrez