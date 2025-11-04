Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, στις 18:00, το διεθνές Βραβείο Russolo 2025 φιλοξενείται στην Αθήνα, στον χώρο θεατρικού πολιτισμού Restart Theater Athens, για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στην ακουσματική και ηλεκτρονική μουσική.

Το Βραβείο Russolo έχει τη χαρά να παρουσιάσει στο αθηναϊκό κοινό τα καινοτόμα έργα των οκτώ νέων συνθετών-φιναλίστ που επιλέχθηκαν από όλο τον κόσμο, καλώντας τους θεατές να συμμετάσχουν ενεργά με την ψήφο τους στην επιλογή του νικητή του Prix Russolo 2025. Τα έργα θα παρουσιάσει στο κοινό ο συνθέτης ακουσματικής μουσικής Philippe Blanchard που διατελεί και ως Πρόεδρος του Βραβείου Prix Russolo.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Για πληροφορίες και κράτηση θέσης: 6906 788975

Το κοινό σε κάθε πόλη που φιλοξενεί το φεστιβάλ ακούει τα έργα των φιναλίστ και ψηφίζει.

Ο συνολικός νικητής θα ανακοινωθεί στο τελευταίο κονσέρτο στα τέλη Δεκεμβρίου 2025.

Η ψηφοφορία είναι επίσης διαθέσιμη διαδικτυακά μέσω Bandcamp: Εδώ

Περισσότερες πληροφορίες: Εδώ

Σχετικά με το Βραβείο Russolo

Από τη δημιουργία του το 1979, το Βραβείο Russolo εξερευνά νέα ηχητικά τοπία, εμπνευσμένο από τον συνθέτη, ζωγράφο και μεταφυσικό Luigi Russolo (1885–1947).

Με το μανιφέστο του «Η Τέχνη των Θορύβων» (1913), ο Russolo θεμελίωσε την ιδέα ότι οι ήχοι του σύγχρονου κόσμου — ακόμη και οι πιο βιομηχανικοί — αποτελούν πηγή μουσικής δημιουργίας.

Οι περίφημες εφευρέσεις του — όπως οι Intonarumori, το Rumorharmonium και το Russolophone — άνοιξαν τον δρόμο για την ακουσματική και ηλεκτρονική μουσική, εμπνέοντας γενιές δημιουργών.

Διεθνές Πρόγραμμα PRIXRUSSOLO 2025

Το πρόγραμμα έχει μέχρι στιγμής παρουσιαστεί:

• στη Γενεύη (Ελβετία – Galerie Analix – 07/09/2025, Barbara Polla),

• στη Faverges (Γαλλία – Concert Bruit de la Neige – 21/09/2025, Studio Nautilus),

• στη La Monnerie-le-Montel (Γαλλία – L’Acousmonef – 05/10/2025, Les sons dans l’air),

• και στο Μιλάνο (Ιταλία – Teatro Arsenale – 10 & 11/10/2025, Audior + NoMus + MM&T).

Η Restart Theater Athens φέρνει το Βραβείο στην Αθήνα στις 8 Νοεμβρίου 2025, πριν συνεχίσει την πορεία του τον Νοέμβριο στο Τόκιο (Ιαπωνία – Phonothèque, Kyohei Hayashi) και στην Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία – Opening Performance Studio, Jan Kruml & Petr Studeny).

Η τελική συναυλία και η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθούν στη Βιέννη (Αυστρία, Δεκέμβριος 2025, LouiseRossiter).

ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΣΥΝΘΕΤΕΣ – PRIX RUSSOLO 2025

1. Claude Hermitte – L’Amazoniebrûle (8’53’’)

2. Bernadette Johnson – Disturbed Waltz (6’22’’)

3. Felipe Otondo – Makuta (8’10’’)

4. Adam Stanović – Between Pictures (9’20’’)

5. Nikos Stavropoulos – Par une belle fin d’après-midi (8’20’’)

6. Petr Studeny – Poema elettronico futurista (7’07’’)

7. Willard Van de Bogart – Eleventh Ave. Willard 9-8-24_Mix (11’10’’)

8. Berk Yagli – The Cycle of Life and Decay (7’59’’)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ PRIX RUSSOLO

PhilippeBlanchard (Πρόεδρος), LouiseRossiter (Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος),

JanKruml (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος), Dante Tanzi (Audior – Ιταλία),

Maddelena Novati (NoMus – Ιταλία), Hayashi Kyohei &Kei Nakano (Ιαπωνία),

Pierre Jolivet (Eire / Ιρλανδία), Anastassia Politi & Nicolas Malevitsis (Ελλάδα),

Barbara Polla (Galerie Analix – Ελβετία), Gabin Noir (CARE & Exotical.org)

