Μια συλλογή 12 πινάκων που δεν έχουν εκτεθεί στο κοινό εδώ και χρόνια, μεταξύ των οποίων είναι και έργα των Βίνσεντ βαν Γκογκ, Πολ Σεζάν και Κλοντ Μονέ, αναμένεται ότι θα αποφέρει έσοδα έως και 450 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία που θα γίνει στη Νέα Υόρκη τον Νοέμβριο.

Πέντε από τους πίνακες παρουσιάστηκαν στον οίκο Sotheby’s του Λονδίνου. Μεταξύ αυτών ήταν ο «Αρλεκίνος» του Σεζάν και «Ο Κήπος του Κεραμικού» του Μονέ.

Η υπόλοιπη συλλογή είναι προσβάσιμη προς το παρόν μόνο ψηφιακά. Μεταξύ αυτών των έργων είναι και οι «Ανθισμένες καστανιές» του Βαν Γκογκ, έργο που αποτιμάται στα 180 εκατ. δολάρια. Ορισμένοι από τους πίνακες θα εκτεθούν σε γκαλερί ανά τον κόσμο πριν από τη δημοπρασία της 18ης Νοεμβρίου.

Αυτή είναι «μια από τις πολυτιμότερες συλλογές που έχουν προσφερθεί ποτέ σε δημοπρασία», είπε η Έλενα Νιούμαν, η πρόεδρος του Sotheby’s Europe, σημειώνοντας ότι τα έργα των Σεζάν και Βαν Γκογκ αναμένεται ότι θα σπάσουν κάθε ρεκόρ.

Σύμφωνα με τη Νιούμαν, το αριστούργημα του Βαν Γκογκ είναι «μια απίστευτα συναρπαστική αποκάλυψη και ανακάλυψη». Το ζωγράφισε προς το τέλος της ζωής του στο Οβέρ-σιρ-Ουάζ, λίγο καιρό αφού βγήκε από το ψυχιατρικό άσυλο του Σεν-Ρεμί-ντε-Προβάνς. «Είναι μια έκρηξη θετικότητας, χαράς, υπερβολής. Φυσικά, σήμερα ξέρουμε την ιστορία, ότι ζωγραφίστηκε μόλις τρεις μήνες πριν από τον θάνατό του», πρόσθεσε η Νιούμαν, η οποία είναι επίσης πρόεδρος του τμήματος Ιμπρεσιονιστικής και Μοντέρνας Τέχνης.

Ο «Αρλεκίνος» της ομώνυμης σειράς του Σεζάν φιλοτεχνήθηκε μεταξύ 1888-90 και δεν έχει εκτεθεί στο κοινό από το 1975. Ο πίνακας αναμένεται να πουληθεί έναντι 120 εκατ. δολαρίων. Οι άλλοι τρεις (πίνακες της σειράς) βρίσκονται όλοι σε μουσεία, επομένως αυτός είναι ο μοναδικός στα χέρια ιδιωτών», εξήγησε η Νιούμαν. Είναι ένα έργο προάγγελος της ζωγραφικής του Πικάσο και άλλων ζωγράφων που απεικόνισαν το ίδιο θέμα τον 20ό αιώνα.

Το ρεκόρ για έργο του Σεζάν κατέχει ο πίνακας «Οι Χαρτοπαίκτες» που ανήκει στην εθνική συλλογή του Κατάρ και φέρεται ότι αγοράστηκε το 2011 έναντι 250 εκατομμυρίων δολαρίων – τότε, ήταν το μεγαλύτερο ποσό που είχε δοθεί ποτέ για έργο τέχνης.

Τα περισσότερα από τα έργα της συλλογής αγοράστηκαν στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1970 από τον Κάρλος Πέδρο Μπλακιέρ και τη Νέλι Μπλακιέρ δε Αριέτα. Σύμφωνα με την Νιούμαν, η συλλογή δεν είναι ευρέως γνωστή στο κοινό. «Πολλά δεν έχουν εκτεθεί εδώ και 50 χρόνια ή και περισσότερο, επομένως η εμφάνισή τους τώρα είναι μια πραγματική αποκάλυψη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αναμένει μια «ιστορική» πώληση.