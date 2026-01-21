Η Βρετανική Ακαδημία Τεχνών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (BAFTA) ανακοίνωσε ότι η Κλερ Μπινς, διευθύντρια δημιουργικού των Picturehouse Cinemas και Picturehouse Entertainment και «κινητήρια δύναμη στη διανομή ταινιών στο Ηνωμένο Βασίλειο», θα τιμηθεί με το βραβείο Εξαίρετης Συνεισφοράς στον Κινηματογράφο στη Βρετανία.

Η Μπινς θα παραλάβει την τιμητική διάκριση στην τελετή απονομής των βραβείων BAFTA 2026 τον επόμενο μήνα.

Το ειδικό βραβείο, μία από τις υψηλότερες διακρίσεις της Ακαδημίας, απονέμεται «σε προσωπικότητα ή οργανισμό που έχει συμβάλει σημαντικά στον κινηματογράφο και έχει εμπνεύσει μέσω του έργου του».

«Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες και συνεχίζοντας, η Κλερ έχει χτίσει μια εξαιρετική φήμη στη βρετανική κινηματογραφική βιομηχανία για την υποστήριξη ποικίλων και έντονα ανεξάρτητων έργων σε μεγάλες οθόνες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ακαδημίας. Μεταξύ άλλων πρόβαλε σκηνοθέτες όπως οι Ντάνι Μπόιλ, Φράνσις Λι, Στιβ ΜακΚουίν, Σόλα Αμού, Σάρλοτ Ρίγκαν, Άλις Γουινόκουρ, και ταινίες όπως οι Deerskin, The Wife, Taste of Things, The Last Tree, Monster και God’s Own Country.

Έχει επίσης ηγηθεί αμέτρητων πρωτοβουλιών για να προσελκύσει νέο κοινό στους κινηματογράφους και να το θέσει στην καρδιά των τοπικών κοινοτήτων τους. Και έχει επιβλέψει την αύξηση της κοινωνικής εμβέλειας της Picturehouse με συνεργασίες με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, Brixton Soup Kitchen και Poetic Unity στο The Ritzy Picturehouse. Επιπλέον, το Refuge, βρετανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, έγινε εταίρος της Picturehouse, διοργανώνοντας τακτικά εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων και ευαισθητοποιώντας το κοινό για το έργο του.

«Η επίδραση της Κλερ Μπινς στη βρετανική κινηματογραφική βιομηχανία είναι βαθιά – είναι μια εξαιρετικά ταλαντούχα και αγαπημένη οραματίστρια» δήλωσε η Έμιλι Στίλμαν, πρόεδρος της επιτροπής κινηματογράφου των βραβείων BAFTA. «Η ακλόνητη δέσμευση της Κλερ να φέρει ένα ευρύ φάσμα αφήγησης στη μεγάλη οθόνη, η πίστη της στη δύναμη του κινηματογράφου και το συνεχές έργο της υπέρ των ανερχόμενων ανεξάρτητων κινηματογραφιστών, αποτελούν πηγή έμπνευσης» ανέφερε.

«Εξεπλάγην όταν άκουσα ότι θα πάρω αυτό το βραβείο. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη, όχι μόνο για τον εαυτό μου, αλλά και για όσους έχουν συνεργαστεί μαζί μου σε όλη μου την καριέρα και για όσους συνεχίζουν να υποστηρίζουν την αποστολή να καλωσορίζουμε το κοινό στους τοπικούς κινηματογράφους σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι απλώς συνεχίζουν το έργο τους δίνοντας στον κινηματογράφο το σπίτι που του αξίζει».

Η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 22 Φεβρουαρίου. Η ταινία One Battle After Another ηγείται της πρόσφατα ανακοινωθείσας μακράς λίστας υποψηφιοτήτων και ακολουθούν τα κινηματογραφικα έργα Hamnet και Sinners.