Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, κατά τη διάρεκια αυνέντευξής του στην Αθήνα ανέφερε πως η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς.

«Παραμένω αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία.Εάν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, όπως συμβαίνει πάντα σε μια επιτυχημένη συμφωνία, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία».

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο Όσμπορν επιχειρεί να συμβάλει στην επίλυση μιας διαχρονικής πηγής τριβής μεταξύ της Ελλάδας και της Βρετανίας, η οποία χρονολογείται εδώ και σχεδόν δύο αιώνες.

«Ελπίζω πραγματικά ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία, ώστε τα Γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο να μπορούν να εκτεθούν στην Αθήνα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποια μορφή διαμοιρασμού τους», δήλωσε ο Όσμπορν την Τρίτη.

«Γνωρίζω ότι αυτή δεν είναι η θέση όλων στην Ελλάδα, το κατανοώ και το σέβομαι, αλλά αυτή είναι η δική μας θέση. Επομένως, εάν θέλουμε να υπάρξει πρόοδος, θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτό το πνεύμα», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως η θέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με εκείνη της ελληνικής κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στον Guardian τον Σεπτέμβριο, είχε επισημάνει ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχήμα που θα σήμαινε ότι “δανειζόμαστε” τμήματα του δικού μας μνημείου».

Όπως προσθέτει το Bloomberg, πριν αναλάβει την εξουσία, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει το 2023 ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα έπρεπε να επιστραφούν στην Ελλάδα «χωρίς όρους». Ωστόσο, τον Αύγουστο δήλωσε στους Financial Times ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο.

Καθώς η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει τρόπους ενίσχυσης των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Έλληνας πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα θα συνδεθεί με τις συνομιλίες για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο πλευρών, υπογραμμίζει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα αποτελέσουν μέρος αυτής της συζήτησης. Δεν είναι μόνο ζήτημα της Ελλάδας, είναι ζήτημα της Ευρώπης», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 6 Οκτωβρίου.

Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συναντηθούν με τον Μπέρναμ τον επόμενο μήνα, σε σύνοδο κορυφής ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου στις Βρυξέλλες.

«Σέβομαι την ένταση των συναισθημάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα», δήλωσε ο Όσμπορν, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ίδρυση της Ideal Holdings Α.Ε.

«Εάν πρόκειται να καταλήξουμε σε συμφωνία, θα πρέπει να βρούμε μια λύση ώστε αυτά τα εκπληκτικά έργα να εκτίθενται τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα, σε δύο διαφορετικά πλαίσια: στην Αθήνα, ως μέρος της ιστορίας της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Αθήνας, και στο Βρετανικό Μουσείο, στο πλαίσιο της ιστορίας όλων των πολιτισμών, που παρουσιάζονται ο ένας δίπλα στον άλλο».