Το Μουσείο και Πινακοθήκη Ντόρσετ στην Αγγλία δίνει μάχη για να κρατήσει ένα σπάνιο έργο τέχνης του 15ου αιώνα στη χώρα. Πρόκειται για έναν περίτεχνο εκκλησιαστικό διάκοσμο, γνωστό ως “The Master of the Sherborne Almshouse Triptych“, που χρονολογείται γύρω στο 1480-90.

Το μουσείο προσπαθεί να συγκεντρώσει 3,5 εκατομμύρια λίρες (περίπου 4,6 εκατομμύρια δολάρια) μέσω εκστρατείας δωρεών. Στόχος είναι να μην πουληθεί το έργο σε ιδιωτική συλλογή μέσω δημοπρασίας του Sotheby’s τον επόμενο μήνα και να παραμείνει προσβάσιμο στο κοινό.

Οι υπεύθυνοι του μουσείου καλούν τον κόσμο να τους στηρίξει: «Βοηθήστε μας να διασώσουμε ένα από τα πιο εξαιρετικά έργα τέχνης που έχουν εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και δεκαετίες. Ένα υπέροχα διατηρημένο ολλανδικό τέμπλο, αξίας έως 3,5 εκατομμυρίων λιρών, που πρέπει να μείνει εδώ».

Αυτό το αριστούργημα έχει περιγραφεί από μελετητές ως «εξαιρετικά σπάνιο» – όχι μόνο για την καλλιτεχνική του λαμπρότητα, αλλά και για τη διάσωσή του μέσα από αιώνες θρησκευτικών και πολιτικών αναταραχών. Για περισσότερα από 500 χρόνια, παρέμεινε στην αρχική του κατοικία: το παρεκκλήσι του Πτωχοκομείου του Αγίου Ιωάννη στο Σέρμπορν του Ντόρσετ» αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου.

Το ολλανδικό τέμπλο απεικονίζει πέντε θαύματα του Ιησού Χριστού και ήταν κρυμμένο κατά τη διάρκεια εικονομαχικών διαφορών και ανακαλύφθηκε ξανά στο πτωχοκομείο του Αγίου Ιωάννη στο Σέρμπορν του Ντόρσετ τον 19ο αιώνα. Έχει απομακρυνθεί από την περιοχή μόνο δύο φορές, για μια έκθεση στη Βασιλική Ακαδημία το 1923 και μια άλλη στο Μουσείο Βικτώριας και Αλβέρτου το 2003.

Πιστεύεται ότι είναι το μόνο σωζόμενο έργο του ανώνυμου δημιουργού του. Η πληρότητά του και η άριστη κατάστασή του το καθιστούν ένα σπάνιο σωζόμενο έργο ανάμεσα στα ολλανδικά τέμπλα του 15ου αιώνα στη Βρετανία.

«Καλούμε τους υποστηρικτές, τους λάτρεις της τέχνης, τους πολιτιστικούς οργανισμούς και την τοπική κοινότητα να μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε αυτόν τον εξαιρετικό θησαυρό» επισημαίνεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ