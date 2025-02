Ταινία του βωβού κινηματογράφου του 1915 για τον Αβραάμ Λίνκολν που ήταν χαμένη εδώ και έναν αιώνα βρέθηκε σε μια αποθήκη στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης.

Ο Νταν Μάρτιν, ασκούμενος στο Αρχείο Ιστορικών Ταινιών στο Γκρίνπορτ, τακτοποιούσε κουτιά με δωρεές στην αποθήκη το περασμένο καλοκαίρι, όταν βρήκε το μοναδικό γνωστό σωζόμενο αντίγραφο της ταινίας «The Heart of Lincoln» για τη ζωή του 16ου προέδρου των ΗΠΑ Αβραάμ Λίνκολν.

«Για κάποιον που φοιτά σε Σχολή για συντήρηση ταινιών, αυτό είναι το πιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα που μπορεί να έχει» είπε ο Μάρτιν στο NBC New York.

A 16-millimeter film that is believed to be the only known surviving copy of “The Heart of Lincoln,” which was missing for more than 100 years and thought to be lost forever, was found on Long Island in New York by an intern going through old boxes. https://t.co/V7JfqRKL2R

— NBC News (@NBCNews) February 5, 2025

