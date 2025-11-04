Επιμέλεια: Σ.Κ.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου πρωταγωνιστεί στο έργο «Βροχή τα βέλη» του Μηνά Βιντιάδη, το οποίο θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη στο Artbox Fargani Theater από τις 12 Νοεμβρίου και για λίγες παραστάσεις.

Πρόκειται για ένα κοινωνικό έργο που αγγίζει τις σχέσεις των δύο φύλων, τους φόβους και τις αγωνίες του ανθρώπου, αλλά και τη δύναμη της αισιοδοξίας. Το χιούμορ και το γέλιο διαδέχονται τη συγκίνηση, σε ένα συνεχές παιχνίδι συναισθημάτων – όπως ακριβώς είναι η ίδια η ζωή μας.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο οποίος συνυπογράφει τη σκηνοθεσία με τη Μαρία Τσαρούχα καταθέτει μια συγκλονιστική, καθηλωτική ερμηνεία.

Τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο Γιάννης Ζουγανέλης, ενώ τους στίχους ο Μηνάς Βιντιάδης.

«Ένιωσα την καρδιά μου να γίνεται ένα με το κορμί μου»

Ένας άντρας γιορτάζει τα πεντηκοστά του γενέθλια και ενώ περιμένει τους καλεσμένους του, κάνει μια πρόβα για το τι θα τους πει. Για τα παιδικά του χρόνια, το επάγγελμα του, τον γάμο του, τις γυναίκες της ζωής του, τους φόβους και τις αγωνίες του, τα λάθη, τις αλήθειες και τα ψέματα του.

Ως που μπορούν να φτάσουν οι αποκαλύψεις του; Πόσα θα τολμήσει να πει; Όπως ο ίδιος λέει είναι ένας άντρας που «σ’ όλες τις ηλικίες του, κλέβει τις εφηβείες του» Ο ήρωας μιλάει με ενθουσιασμό για την «αξία της αγάπης χωρίς όρια», το πάθος του για μια νέα ζωή γεμάτη συμπόνια και τρυφερότητα για τους άλλους ανθρώπους, την αξία της φιλίας, την ελπίδα του να «ξαναγεννηθεί» ως καινούργιος άνθρωπος. «Κανέναν δεν περιμένω, κανείς δεν με περιμένει Έχω μόνο εσάς. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να μου ευχηθείτε να διώξω μακρυά τον κακό εαυτό μου και εύχομαι … να ξαναγεννηθώ…από την αρχή Αλήθεια, είναι αργά για ν’ αλλάξω;».

«Πώς μπορώ να δακρύσω όταν εμπορεύομαι την ευτυχία». «Μαμά όταν έκλαιγες, Έκλαιγες με χαμόγελο» «Εγώ είδα και το κόκκινο χιόνι, βαμμένο με το αίμα του παιδιού που δεν γνώρισα ποτέ!» «Όλες οι ψυχές σμίξανε σε μια μονή ψυχή , αυτή η ψυχή του κόσμου είμαι εγώ»

«Ένας Πρίγκηπας Μικρός» σε μουσική Γιάννη Ζουγανέλη και στίχους Μηνά Βιντιάδη

Ένας πρίγκιπας μικρός ξέρει μόνο να γελάει αστέρια καβαλάει στα σύννεφα πετάει θάλασσες περπατάει κορίτσια ξεγελάει ένας πρίγκιπας μικρός. Ένας πρίγκιπας μικρός ειν’ ο άλλος μας εαυτός πάντα χαμογελαστός σαν κρυμμένος θησαυρός ψεύτης και αληθινός είσαι συ κι εγώ μικρός. Ένας πρίγκιπας μικρός στου κόσμου το μπαλκόνι στα όνειρα τρυπώνει τους φόβους μας μαλώνει ό,τι κακό το διώχνει, τραγούδι’ αφιερώνει ένας πρίγκιπας μικρός.

Συντελεστές:

«Βροχή τα βέλη» του Μηνά Βιντιάδη

Σκηνοθεσία : Στράτος Τζώρτζογλου, Μαρία Τσαρούχα

Φωτισμοί : Μαρία Τσαρούχα

Ενδυματολογία: Δημήτρης Στρέπκος

Μουσική: Γιάννης Ζουγανέλης

Φωτογραφία: Σπύρος Κατωπόδης

Κινησιολογία- Χορός- Τσέλο – Τραγούδι : Μυρτώ Δημητρακοπούλου

Στίχοι: Μήνας Βιντιάδης

Διανομή: Οδυσσέας : Ψυχή – Γυναίκα – Μάνα – Κόρη – Γιαγιά: Παραγωγή : Σκηνή Ζωής Στράτος Τζώρτζογλου

Χορηγός επικοινωνίας: ΕΤ3

ARTBOX FARGANI Αγίου Παντελεήμονος 10, Θεσσαλονίκη

2310208007

Παραστάσεις:

12/11 Τετάρτη απογευματινή ώρα 18.00

12/11 Τετάρτη ώρα 21.00

13/11 Πέμπτη ώρα 21.00

1/12 Δευτέρα ώρα 21.00

2/12 Τρίτη ώρα 21.00

8/12 Δευτέρα ώρα 21.00

9/12 Τρίτη ώρα 21.00

Γενική Είσοδος 17 ευρώ

Προπώληση : More.com

15 ευρώ Λαϊκή Απογευματινή

12 ευρώ ΑμεΑ, σπουδαστές και άνω των 65 ετών, 12 ευρώ

Διάρκεια Παράστασης: 75 λεπτά