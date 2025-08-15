Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ για το δεύτερο μέρος της δεύτερης σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Wednesday», που φέρει ξανά την ιδιαίτερη αισθητική υπογραφή του Τιμ Μπάρτον (Tim Burton) και πρωταγωνιστεί η Τζένα Ορτέγκα (Jenna Ortega).

Το βίντεο φέρνει μια μεγάλη ανατροπή: η διευθύντρια Γουίμς (Γκουέντολιν Κρίστι), η οποία είχε φαινομενικά πεθάνει στο τέλος της πρώτης σεζόν, επιστρέφει, αυτή τη φορά ως… πνευματική καθοδηγήτρια της Wednesday.

Στο κλιπ, η Wednesday ξυπνά από το κώμα, αφού την είχε πετάξει από το παράθυρο του ψυχιατρείου ο Τάιλερ (Χάντερ Ντούχαν). Την υποδέχεται η Γουίμς, μεταμφιεσμένη σε νοσοκόμα, και την οδηγεί σε έναν αλλόκοτο, υπερφυσικό χώρο με ένα πελώριο άγαλμα γοργόνας και μια πόρτα στο πουθενά.

Η χαρακτηριστική στιχομυθία μεταξύ τους περιλαμβάνει τη φράση: «Δεν πρόκειται για την κόλαση, δεσποινίς Άνταμς, αλλά καταλαβαίνω τη σύγχυση», ενώ η Γουίμς αποκαλύπτει τον ρόλο της λέγοντας: «Είμαι η νέα σου πνευματική καθοδηγήτρια. Έκπληξη!».

Ο Τιμ Μπάρτον επιστρέφει στη δημιουργική ομάδα ως executive producer και σκηνοθέτης, ενώ η Τζένα Ορτέγκα αναλαμβάνει πλέον και ρόλο παραγωγού, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά σύνδεσή της με τον εμβληματικό ρόλο της Wednesday Addams.

Τα νέα επεισόδια της δεύτερης σεζόν θα είναι διαθέσιμα από τις 3 Σεπτεμβρίου, ενώ η σειρά έχει ήδη ανανεωθεί και για τρίτο κύκλο.