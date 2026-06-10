Η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Whalefall» σε σκηνοθεσία Μπράιαν Ντάφιλντ (Brian Duffield). Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος του Ντάνιελ Κράους (Daniel Kraus) που αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της στις αίθουσες τον Οκτώβριο.

Το θρίλερ επιβίωσης ακολουθεί «έναν νεαρό δύτη, τον οποίο υποδύεται ο Όστιν ‘Αμπραμς (Austin Abrams), καθώς αναζητά τα λείψανα του πατέρα του ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνια. Η κατάσταση παίρνει εφιαλτική τροπή όταν ο άνδρας βρίσκεται ξαφνικά στο εσωτερικό μιας φάλαινας φυσητήρα, μήκους 24 μέτρων και βάρους 60 τόνων. Παγιδευμένος στα σπλάχνα του κήτους, έχει στη διάθεσή του μόλις μία ώρα προτού εξαντληθεί το οξυγόνο του. Παρότι αρχικά μοιάζει παραδομένος στη μοίρα του, ο δύτης θα εκπλαγεί ανακαλύπτοντας έναν βαθύτερο λόγο για να παλέψει για τη ζωή του, στο πιο επικίνδυνο και απίθανο μέρος του κόσμου».

Δείτε το τρέιλερ :

Ο Ντάφιλντ γνωστός από τα «No One Will Save You» (2023) και «Spontaneous» (2020) ένωσε τις δυνάμεις του για το σενάριο της ταινίας με τον συγγραφέα, ο οποίος πρόσφατα τιμήθηκε με το Βραβείο Πούλιτζερ Μυθοπλασίας 2026 για το έργο του «Angel Down».

Σε συνέντευξή του στο Deadline, ο σκηνοθέτης μοιράστηκε την προσωπική του σύνδεση με το βιβλίο ανακαλώντας την περίοδο που ο γιος του ήταν μόλις δύο ετών.

«Θυμάμαι να το διαβάζω, με τον γιο μου να κοιμάται δίπλα μου και να λέω: «Θεέ μου». Ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένος με όλα τα πράγματα που αφορούσαν τη φάλαινα, και μετά, όλη η σχέση πατέρα-γιου ήταν πραγματικά πολύ δυνατή και οδυνηρή», σημείωσε.

«Το θαύμα του βιβλίου, και ελπίζω και της ταινίας, είναι ότι όταν τελειώνει, μιλάς κυρίως για τις σχέσεις και η φάλαινα έρχεται σε τρίτη ή τέταρτη μοίρα, πράγμα που για μια ταινία που διαδραματίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κήτος φαίνεται αδύνατο, αλλά με κάποιο τρόπο το πετυχαίνει. Είναι ένας φανταστικός αφηγητής», συμπλήρωσε.

Δίπλα στον Όστιν ‘Αμπραμς πρωταγωνιστεί ένα εξαιρετικό καστ, το οποίο περιλαμβάνει, τον υποψήφιο για Όσκαρ Τζος Μπρόλιν (Josh Brolin) στον ρόλο του πατέρα, την Ελίζαμπεθ Σου (Elisabeth Shue), τον Τζον Ορτίζ (John Ortiz), καθώς και τις Τζέιν Λέβι (Jane Levy) και Έμιλι Ραντ (Emily Rudd).

Την παραγωγή της ταινίας έχει αναλάβει η Imagine Entertainment των Μπράιαν Γκρέιζερ (Brian Grazer) και Ρον Χάουαρντ (Ron Howard) σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη και τους Τζεμπ Μπρόντι (Jeb Brody) και ‘Αλαν Μάντελμπαουμ (Allan Mandelbaum).

To «Whalefall» αναμένεται στις αμερικανικές αίθουσες στις 16 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ